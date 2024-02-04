بعد رحيل فيتوريا.. محمد يوسف مدربًا لمنتخب مصر
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي مدربًا عامًا في الجهاز الفني الجديد للفراعنة، بعد رحيل روي فيتوريا.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم الاستغناء عن خدمات المدرب البرتغالي روي فيتوريا بعد خروج منتخب مصر من دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
وقال اتحاد الكرة المصري، في بيان رسمي إنه تم تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا لمنتخب مصر بشكل رسمي خلال الفترة الحالية، لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.
وأكد الاتحاد المصري في بيانه إن الجهاز الفني الجديد للفراعنة سيكون "أجنبيًا"، ومن المتوقع تشكيله خلال الأيام المقبلة.
وتأهل منتخب مصر، الفائز باللقب 7 مرات في رقم قياسي، إلى أدوار خروج المغلوب في المركز الثاني عن المجموعة الثانية بثلاث نقاط بعد 3 تعادلات.
وخسر المنتخب المصري بركلات الترجيح 8-7 في دور الستة عشر أمام جمهورية الكونجو الديمقراطية بعد التعادل 1-1 بنهاية الوقتين الأصلي والإضافي.
وتولى فيتوريا المسؤولية في يوليو/ تموز 2022.