بعد رحيل فيتوريا.. محمد يوسف مدربًا لمنتخب مصر

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم الاستغناء عن خدمات المدرب البرتغالي روي فيتوريا بعد خروج منتخب مصر من دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وقال اتحاد الكرة المصري، في بيان رسمي إنه تم تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا لمنتخب مصر بشكل رسمي خلال الفترة الحالية، لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

وأكد الاتحاد المصري في بيانه إن الجهاز الفني الجديد للفراعنة سيكون "أجنبيًا"، ومن المتوقع تشكيله خلال الأيام المقبلة.