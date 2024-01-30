سر تراجع الأهلي المفاجئ عن التعاقد مع أبو جبل

مسؤولو الأهلي أبرموا اتفاقًا مع البنك الأهلي؛ للحصول على خدمات أبو جبل لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، ووافق الحارس بالفعل ووقع على العقود، ولكن تم التراجع عن الاتفاق من جانب الإدارة الحمراء.

وقالت تقارير إن الأهلي تراجع عن الصفقة، بعد أن تسبب أبو جبل بخروج منتخب مصر من دور الـ16 لأمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية.

وأهدر محمد أبو جبل ركلة ترجيح، لتودع مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالخسارة 8-7 أمام الكونغو الديمقراطية، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في دور الستة عشر، بالإضافة إلى فشله في التصدي لأي ركلة ترجيح.