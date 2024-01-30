سر تراجع الأهلي المفاجئ عن التعاقد مع أبو جبل
كشفت مصادر لـ"إرم نيوز" سبب تراجع إدارة النادي الأهلي المصري عن تفعيل التعاقد مع محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي، الذي وقّع للفريق الأحمر خلال تواجده في معسكر منتخب مصر المشارك بأمم أفريقيا.
مسؤولو الأهلي أبرموا اتفاقًا مع البنك الأهلي؛ للحصول على خدمات أبو جبل لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، ووافق الحارس بالفعل ووقع على العقود، ولكن تم التراجع عن الاتفاق من جانب الإدارة الحمراء.
وقالت تقارير إن الأهلي تراجع عن الصفقة، بعد أن تسبب أبو جبل بخروج منتخب مصر من دور الـ16 لأمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية.
وأهدر محمد أبو جبل ركلة ترجيح، لتودع مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالخسارة 8-7 أمام الكونغو الديمقراطية، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في دور الستة عشر، بالإضافة إلى فشله في التصدي لأي ركلة ترجيح.
ونفت مصادر هذه التقارير، مؤكدة أن علاقة الحارس بعدد من لاعبي الأهلي غير جيدة، ما تسبب بالتراجع عن الصفقة.
وقالت المصادر إن علاقة محمد الشناوي بزميله أبو جبل ليست على ما يرام، وفي حالة استقدام الأخير من الممكن أن تحدث أزمة بين الثنائي ستؤثر على الفريق، خاصة وأن الشناوي اشتكى من تصرفات حارس الزمالك السابق أكثر من مرة.
أما السبب الثاني فهو معارضة عدد من نجوم النادي السابقين، متهمين الحارس بأنه لن يكون أفضل من الثنائي مصطفى شوبير وعلاء حمزة، واستمعت لجنة الكرة لآرائهم.
أما السبب الأخير فهو حدوث مشادة بين محمد أبو جبل وكهربا في تدريب منتخب مصر، إذ تحدث الحارس بأسلوب عنيف مع نجم الأهلي، وفي حالة التعاقد معه ستكون هناك أزمة داخل غرف خلع ملابس الأهلي.