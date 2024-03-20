قرار مفاجئ من بنزيما تجاه منتخب فرنسا الأولمبي
رحب كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، بفكرة مشاركته مع منتخب فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، تحت قيادة الأسطورة تييري هنري.
وفي قائمته المكونة من 18 لاعبا سيتم اختيارهم للألعاب الأولمبية، سيكون للمدرب تييري هنري الحق في استدعاء 3 لاعبين تزيد أعمارهم على 23 عاماً.
وتداولت أسماء كثيرة حتى الآن، مثل كيليان مبابي، و أنطوان غريزمان، و أوليفييه جيرو، و رافاييل فاران، لكن المدرب لا يزال لا يعرف من يمكنه الاعتماد عليه، لأن القرار النهائي بانضمام اللاعبين يعود للأندية التي يتواجدون فيها.
وسبق أن كشف ريال مدريد أن لاعبيه لن يشاركوا في الأولمبياد، الأمر الذي من شأنه أن يحرم مبابي من حلمه بالتواجد في الأولمبياد، إذا انضم إلى "الميرنغي" في الميركاتو المقبل.
وقال بنزيما، في تصريح مقتضب لصحيفة "ليكيب" ردًا على سؤال بشأن إمكانية المشاركة في الأولمبياد: "لما لا؟ بالطبع أرغب في المشاركة مع المنتخب، يمكن أن يكون الأمر رائعًا".
ووفقا لما ذكرته صحيفة "leparisien"، فإن العقبة الأبرز أمام بنزيما هي موافقة نادي الاتحاد السعودي، حيث لا تتواجد الألعاب الأولمبية ضمن الأجندة الدولية لـ"فيفا".
وتحتضن العاصمة الفرنسية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبل.
ولعب بنزيما آخر مباراة له مع منتخب فرنسا في 13 يونيو 2022، خلال مباراة دوري الأمم الأوروبية أمام كرواتيا، قبل أن يقرر الاعتزال بعد إصابته واستبعاده من مونديال قطر، بقرار من المدرب ديدييه ديشان.
ويلعب بنزيما منذ بداية الموسم وبموجب عقد حتى يونيو 2026، مع نادي الاتحاد السعودي.
وسجل بنزيما، الذي لم يلعب آخر 3 مباريات مع الاتحاد بسبب آلام الظهر، 12 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة في 23 مباراة مع ناديه.