قرار مفاجئ من بنزيما تجاه منتخب فرنسا الأولمبي

رحب كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، بفكرة مشاركته مع منتخب فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، تحت قيادة الأسطورة تييري هنري.

وفي قائمته المكونة من 18 لاعبا سيتم اختيارهم للألعاب الأولمبية، سيكون للمدرب تييري هنري الحق في استدعاء 3 لاعبين تزيد أعمارهم على 23 عاماً.

وتداولت أسماء كثيرة حتى الآن، مثل كيليان مبابي، و أنطوان غريزمان، و أوليفييه جيرو، و رافاييل فاران، لكن المدرب لا يزال لا يعرف من يمكنه الاعتماد عليه، لأن القرار النهائي بانضمام اللاعبين يعود للأندية التي يتواجدون فيها.

وسبق أن كشف ريال مدريد أن لاعبيه لن يشاركوا في الأولمبياد، الأمر الذي من شأنه أن يحرم مبابي من حلمه بالتواجد في الأولمبياد، إذا انضم إلى "الميرنغي" في الميركاتو المقبل.