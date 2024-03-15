فراس البريكان: بنزيما حصل على مبالغ لا يستحقها

وانضم بنزيما إلى نادي الاتحاد مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد الإسباني، بعقد يمتد حتى 2026.

وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بنزيما سيحصل على 100 مليون عن كل موسم يلعبه مع الفريق السعودي.

وخلال ظهور البريكان لاعب الأهلي مع رامز جلال في "رامز جاب م الآخر"، مساء اليوم الجمعة، قال اللاعب السعودي: "أتمنى انضمام محمد صلاح للنادي الأهلي، هو يستحق ما يتقاضاه بنزيما".

وأضاف: "بنزيما حصل على أموال أكثر مما ينبغي، وعلى العكس رونالدو يستحق ما يتحصل عليه".