"حبس أنفاس وفرحة جنونية".. شاهد رد فعل صلاح بعد هدف مصطفى محمد (فيديو)

شهدت اللحظات الأخيرة من مباراة منتخب مصر مع الرأس الأخضر توترًا كبيرًا بعدما كاد يودع الفراعنة بطولة كأس أفريقيا من الدور الأول.

ومع تسجيل مصطفى محمد هدف تقدم منتخب مصر في اللحظات الأخيرة من المباراة، ظهر محمد صلاح وبعض لاعبي منتخب مصر الذين لم يشاركوا في المباراة فرحين للغاية.