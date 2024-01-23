"حبس أنفاس وفرحة جنونية".. شاهد رد فعل صلاح بعد هدف مصطفى محمد (فيديو)
شهدت اللحظات الأخيرة من مباراة منتخب مصر مع الرأس الأخضر توترًا كبيرًا بعدما كاد يودع الفراعنة بطولة كأس أفريقيا من الدور الأول.
ومع تسجيل مصطفى محمد هدف تقدم منتخب مصر في اللحظات الأخيرة من المباراة، ظهر محمد صلاح وبعض لاعبي منتخب مصر الذين لم يشاركوا في المباراة فرحين للغاية.
وتواجد صلاح المصاب برفقة أحمد الشناوي في المدرجات لمتابعة المباراة.
واستقبل منتخب مصر هدف التعادل في اللحظات الأخيرة ليعود التوتر مجددًا حيث تابع صلاح نتيجة مباراة غانا وموزمبيق عبر الهاتف وكان حريصًا على إبلاغ زملائه بالنتيجة.
وبعد تعادل غانا، ضمِن منتخب مصر التأهل حتى بنتيجة التعادل مع الرأس الأخضر.
وتأهل منتخب الرأس الأخضر متصدرًا المجموعة وخلفه منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس أفريقيا بعدما انتهت مباراتي الجولة الأخيرة من المجموعة بالنتيجة ذاتها وهي التعادل بهدفين لمثلهما.