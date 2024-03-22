ما علاقة إمام عاشور بإلغاء حلقة رضا عبدالعال مع رامز؟
أكد مصدر مقرب من الفنان رامز جلال، أن الممثل المصري كان مستضيفًا لكل من إمام عاشور ورضا عبدالعال معا في حلقة ببرنامجه الخاص بالمقالب (رامز جاب من الآخر)، والتي كان من المقرر إذاعتها مساء اليوم الجمعة.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إنه عندما بدأ تصوير الحلقة وشاهد الثنائي بعضهما البعض دخلا في مشادة كبيرة، تطورت إلى الضرب بالأيدي.
وتابع أن رامز جلال فشل في السيطرة على الثنائي ولم تستكمل الحلقة.
ورفض رضا عبدالعال إعادة الحلقة أو إذاعتها، واستجاب رامز جلال لرغبة رضا عبدالعال.
وتم استبدال رضا عبدالعال بأحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق.
وتواجد إمام عاشور وأحمد حسام ميدو، في برنامج "رامز جاب م الآخر" الذي يذاع على شاشة قناة MBC مصر، اليوم الجمعة.
وخلال الحلقة كذّب إمام تصريحات أحمد حسام "ميدو" بشأن طلب الأول العودة لصفوف القلعة البيضاء، رغم توقيعه للأهلي.