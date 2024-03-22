ما علاقة إمام عاشور بإلغاء حلقة رضا عبدالعال مع رامز؟

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إنه عندما بدأ تصوير الحلقة وشاهد الثنائي بعضهما البعض دخلا في مشادة كبيرة، تطورت إلى الضرب بالأيدي.

وتابع أن رامز جلال فشل في السيطرة على الثنائي ولم تستكمل الحلقة.

ورفض رضا عبدالعال إعادة الحلقة أو إذاعتها، واستجاب رامز جلال لرغبة رضا عبدالعال.

وتم استبدال رضا عبدالعال بأحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق.