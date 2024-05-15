سبب اعتذار والد مبابي من رئيس ريال مدريد
كشف تقرير نشره موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني، أن ويلفرد والد كيليان مبابي، اتصل برئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز للاعتذار له عن حادثة وقعت في صيف 2022 وكان بطلها إبنه النجم الفرنسي السابق لباريس سان جيرمان كيليان.
وقال الموقع المهتم بأخبار ريال مدريد يوم الثلاثاء، إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لم ينس الصفعة التي وجهها له كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قبل عامين، إذ كان الاتفاق شبه حاصل على انتقال اللاعب الفرنسي إلى الميرينغي لكن مبابي راوغ إدارة الريال ومدد عقده في باريس، ليحاول ويلفرد والد كيليان مبابي إنقاذ الموقف حينما اتصل بالرئيس ليعتذر له عما وصفه بـ"التصرف الوقح" حينها.
وأعلن كيليان مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، ورغم أنه لم يعلن وجهته المستقبلية، إلا أن جميع المصادر تشير إلى ارتدائه قميص العملاق الإسباني الصيف المقبل.
ورغم الوصول إلى اتفاق مع النجم الفرنسي الشهير، لا يبدو فلورنتينو قد تجاوز تلك الصدمة، عندما كان الجميع ينتظر إعلان توقيع كيليان مع ريال مدريد، قبل أن يظهر بشكل مفاجئ في ملعب "حديقة الأمراء" بعد توقيعه عقداً مع باريس لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام ثالث.
وتابع المصدر: "اعترف ويلفرد مبابي أن ما حدث كان تصرفاً "وقحاً" من جانب عائلته وكذلك ابنه، إذ قال له: "ارتكبنا خطأ بالتوقيع مع باريس سان جيرمان عام 2022 رغم اتفاقنا حينها، ونأمل أن نفتح صفحة جديدة سويا."