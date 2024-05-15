سبب اعتذار والد مبابي من رئيس ريال مدريد

كشف تقرير نشره موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني، أن ويلفرد والد كيليان مبابي، اتصل برئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز للاعتذار له عن حادثة وقعت في صيف 2022 وكان بطلها إبنه النجم الفرنسي السابق لباريس سان جيرمان كيليان.

وقال الموقع المهتم بأخبار ريال مدريد يوم الثلاثاء، إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لم ينس الصفعة التي وجهها له كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قبل عامين، إذ كان الاتفاق شبه حاصل على انتقال اللاعب الفرنسي إلى الميرينغي لكن مبابي راوغ إدارة الريال ومدد عقده في باريس، ليحاول ويلفرد والد كيليان مبابي إنقاذ الموقف حينما اتصل بالرئيس ليعتذر له عما وصفه بـ"التصرف الوقح" حينها.

وأعلن كيليان مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، ورغم أنه لم يعلن وجهته المستقبلية، إلا أن جميع المصادر تشير إلى ارتدائه قميص العملاق الإسباني الصيف المقبل.