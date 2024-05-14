ناد إنجليزي.. سبيد يفجر مفاجأة بشأن وجهة مبابي المقبلة (فيديو)

فجّر اليوتيوبر الشهير "سبيد"، المعروف بعشقه الكبير للبرتغالي كريستيانو رونالدو، مفاجأة عن النادي الذي سينتقل إليه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وودع مبابي، مساء الجمعة، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وجماهيره، مؤكدًا الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، في ظل تقارير تربطه بالانتقال لريال مدريد الإسباني.

وقال "سبيد"، في فيديو سابق له، إن "مبابي لن ينضم إلى ريال مدريد.. أنا لا أسخر ولا أمزح الآن، أنا أتحدث بجدية".

وطالب اليوتيوبر الشهير جميع متابعيه بحفظ هذا المقطع، ثم العودة إليه لاحقًا؛ عندما يتم الإعلان عن نادي مبابي الجديد، ويتضح أنه ليس الفريق الملكي.