ناد إنجليزي.. سبيد يفجر مفاجأة بشأن وجهة مبابي المقبلة (فيديو)
فجّر اليوتيوبر الشهير "سبيد"، المعروف بعشقه الكبير للبرتغالي كريستيانو رونالدو، مفاجأة عن النادي الذي سينتقل إليه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.
وودع مبابي، مساء الجمعة، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وجماهيره، مؤكدًا الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، في ظل تقارير تربطه بالانتقال لريال مدريد الإسباني.
وقال "سبيد"، في فيديو سابق له، إن "مبابي لن ينضم إلى ريال مدريد.. أنا لا أسخر ولا أمزح الآن، أنا أتحدث بجدية".
وطالب اليوتيوبر الشهير جميع متابعيه بحفظ هذا المقطع، ثم العودة إليه لاحقًا؛ عندما يتم الإعلان عن نادي مبابي الجديد، ويتضح أنه ليس الفريق الملكي.
وعاد "سبيد" بفيديو جديد ليثير الجدل، حيث قال: "مبابي سيغادر باريس سان جيرمان إلى آرسنال، لا أحد سيصدقني ولكن مبابي ذاهب إلى الغانرز".
وأضاف: "الكل يصدق الصحفي فابريزيو رومانو، لكن مبابي سيلعب لصالح آرسنال والكل سيعود لهذا المقطع لاحقًا".
وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، قال في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن مبابي سينضم هذا الصيف إلى ريال مدريد لمدة 5 مواسم.
وقال تيباس، في مقابلة نشرتها صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "سيأتي العام المقبل إلى مدريد. الموسم المقبل، نعم، نعم".
وكان مبابي قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان في موسم 2017/2018 على سبيل الإعارة، قبل أن يتم شراء العقد بصورة رسمية.
وشارك اللاعب الفرنسي الدولي بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري في 46 مباراة، وسجل 43 هدفاً وصنع 10 خلال 3689 دقيقة لعب.