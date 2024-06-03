تيتيباس وبادوسا ينسحبان من منافسات الزوجي المختلط في رولان غاروس

وكان تيتيباس وبادوسا، اللذان جددا علاقتهما الرومانسية مؤخرا، قد حصلا على بطاقة دعوة للمشاركة في باريس، وكان من المقرر أن يلتقيا مع اليابانية إينا سيباهارا والأمريكي ناثانيال ليمونز في الدور الأول.

وأعلن تيتيباس وبادوسا عن علاقتهما رسميا لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال بطولة رولان جاروس العام الماضي.

وانسحب الثنائي أيضا من منافسات الزوجي المختلط في بطولة ويمبلدون العام الماضي، بعد أن تعرضت بادوسا (26 عاما) لإصابة.

وخسرت بادوسا، المصنفة الثانية على العالم سابقا، أمام صديقتها المقربة أرينا سبالينكا المصنفة الثانية في الدور الثالث من بطولة فرنسا، بينما يلتقي تيتيباس مع كارلوس ألكاراز في دور الثمانية غدا الثلاثاء.

كذلك صعد تيتيباس (25 عاما) مع شقيقه بتروس إلى الدور الثاني في منافسات زوجي الرجال.