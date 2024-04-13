تيتيباس يطيح بسينر ويبلغ نهائي بطولة مونت كارلو للتنس

وواصل سينر بناء الزخم بعد التعادل في المجموعات ليتقدم 4-3 في المجموعة الفاصلة، قبل أن تجبره إصابة في ساقه اليمنى على الحصول على وقت مستقطع للعلاج.

واستكمل سينر، البالغ 22 عاما، المباراة لكنه لم يصمد أمام تيتيباس الذي أعاد تأكيد جدارته ليفوز بثلاث مباريات متتالية ويحسم انتصاره.

وقال تيتيباس بعد المباراة: "جاءت المباراة رفيعة المستوى وأثبتت قدرتي على الأداء في مثل هذا المستوى".

وأضاف: "إنه أحد أقوى المنافسين الذين واجهتهم حتى الآن.. لإيجاد طريقة عندما لم يكن هناك الكثير، أنا فخور للغاية بذلك".