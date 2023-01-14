مشرف الغامدي يعرض 10 ملايين ريال سعودي لشراء تذكرة "فوق الخيال"
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عن وصول ثمن تذكرة "فوق الخيال"، الخاصة بمباراة نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان، في موسم الرياض الحالي، إلى سعر 10 ملايين ريال سعودي قدمها رجل الأعمال العقاري مشرف الغامدي.
وستقام مباراة نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان على استاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس 19 يناير الحالي، الساعة 20:00.
وأشار "آل الشيخ" إلى أنه فور بيع التذكرة ستحصل منصة "إحسان" للعمل الخيري على قيمة التذكرة كاملة.
ومن المقرر أن ينتهي المزاد لشراء التذكرة في 17 يناير الجاري.
ومشرف الغامدي هو رئيس مجلس إدارة شركة ”ابتكار المتطورة“ ، ويشغل "الغامدي" منصب المدير العام لشركة ”عقار1 للاستثمار العقاري“، ونائب رئيس اللجنة العقارية في ”غرفة جدة“ في السعودية.
وسيحصل الفائز على فرصة حضور حفل الفائز، والدخول إلى غرفتي تبديل الملابس، ما يعني أنه يمكنه مقابلة رونالدو وميسي.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الجديد في فريق نجوم الهلال والنصر، في حين سيكون منافسه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي على الجانب الآخر.
وقبل أيام كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية أن الأرجنتيني "مارسيلو غالاردو" المدير الفني السابق لريفر بليت سيكون مدربًا لفريق موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان.
ومن المؤكد أن المباراة سيتم نقلها على شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية المفتوحة SD والمشفرة HD على أقمار نايل سات، وعرب سات.
وتمتلك قنوات SSC السعودية الرياضية حقوق بث جميع الفعاليات الرياضية المقامة في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، وستعلن خلال أيام عن نقلها للمباراة رسميًا.
وسيلعب نجوم باريس سان جيرمان يتقدمهم الثلاثي: ميسي، والبرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، أمام فريق مكون من نجوم الهلال والنصر، مثل البرتغالي رونالدو، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه بيريرا، والنيجيري أوديون إيغالو، والكولومبي دافيد أوسبينا، والمدافع الإسباني ألفارو غونزاليس الذي واجه نجوم الفريق الباريسي، الموسم الماضي، عندما كان لاعبًا في أولمبيك مرسيليا.