مشرف الغامدي يعرض 10 ملايين ريال سعودي لشراء تذكرة "فوق الخيال"

ومشرف الغامدي هو رئيس مجلس إدارة شركة ”ابتكار المتطورة“ ، ويشغل "الغامدي" منصب المدير العام لشركة ”عقار1 للاستثمار العقاري“، ونائب رئيس اللجنة العقارية في ”غرفة جدة“ في السعودية.

وسيحصل الفائز على فرصة حضور حفل الفائز، والدخول إلى غرفتي تبديل الملابس، ما يعني أنه يمكنه مقابلة رونالدو وميسي.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الجديد في فريق نجوم الهلال والنصر، في حين سيكون منافسه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي على الجانب الآخر.