ميسي ضد كريستيانو رونالدو.. إعلان موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

أُعلن رسميًا، اليوم الأحد، موعد مباراة نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب القائمين على "موسم الرياض"، فإن المباراة ستقام على استاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس 19 يناير الحالي، الساعة 20:00.