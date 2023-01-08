ميسي ضد كريستيانو رونالدو.. إعلان موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان
أُعلن رسميًا، اليوم الأحد، موعد مباراة نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.
وبحسب القائمين على "موسم الرياض"، فإن المباراة ستقام على استاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس 19 يناير الحالي، الساعة 20:00.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الجديد في فريق نجوم الهلال والنصر، في حين سيكون منافسه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي على الجانب الآخر.
وقبل أيام كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أن الأرجنتيني مارسيلو غالاردو المدير الفني السابق لريفر بليت سيكون مدربًا لفريق موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان.
ومن المؤكد أن المباراة سيتم نقلها على شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية المفتوحة SD والمشفرة HD على أقمار نايل سات وعرب سات.
وتمتلك قنوات SSC السعودية الرياضية حقوق بث جميع الفعاليات الرياضية المقامة في المملكة السعودية بالسنوات الأخيرة، وستعلن خلال أيام عن نقلها للمباراة رسميًا.
وسيلعب نجوم باريس سان جيرمان يتقدمهم الثلاثي ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي أمام فريق مكون من نجوم الهلال والنصر، مثل البرتغالي رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا ومواطنه بيريرا والنيجيري أوديون إيغالو والكولومبي دافيد أوسبينا، والمدافع الإسباني ألفارو غونزاليس الذي واجه نجوم الفريق الباريسي الموسم الماضي عندما كان لاعبًا في أولمبيك مرسيليا.