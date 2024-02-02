حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك
أكد مصدر داخل نادي الزمالك دخوله في مفاوضات مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز لضمه خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لشبكة "إرم نيوز"، إن رمضان صبحي كان يرحب في البداية بالانضمام للزمالك ولكن موقفه تغير في اللحظات الأخيرة.
وأوضح أنه في بداية المفاوضات مع الزمالك لم يتحدث رمضان صبحي عن الأمور المالية، ولم يطلب الكثير.
وأشار المصدر إلى أن الموقف تغير عندما بدأ الزمالك جدية المفاوضات وتحدث رمضان صبحي عن راتبه وطلب الحصول على ٥٠ مليون جنيه في الموسم.
وأتم أن الزمالك أخبر اللاعب بأن المبلغ كبير جدا ويفوق سقف رواتب اللاعبين في النادي، قبل أن يتراجع الزمالك عن ضم رمضان صبحي ويقرر تجميد الصفقة.
وانتقل رمضان صبحي من الأهلي إلى ستوك سيتي في 2016 ومنه إلى هيديرسفيلد في 2018، وانتقل إلى بيراميدز في 2020.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن رمضان صبحي سجل 30 هدفا وصنع 21 في 113 مباراة مع بيراميدز، وسجل 24 هدفا وصنع 21 في 110 مباريات مع الأهلي، وسجل 3 أهداف في 46 مباراة مع ستوك سيتي، بينما لم يسجل في 4 مباريات مع هيديرسفيلد.