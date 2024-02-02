حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

وأشار المصدر إلى أن الموقف تغير عندما بدأ الزمالك جدية المفاوضات وتحدث رمضان صبحي عن راتبه وطلب الحصول على ٥٠ مليون جنيه في الموسم.

وأتم أن الزمالك أخبر اللاعب بأن المبلغ كبير جدا ويفوق سقف رواتب اللاعبين في النادي، قبل أن يتراجع الزمالك عن ضم رمضان صبحي ويقرر تجميد الصفقة.

وانتقل رمضان صبحي من الأهلي إلى ستوك سيتي في 2016 ومنه إلى هيديرسفيلد في 2018، وانتقل إلى بيراميدز في 2020.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن رمضان صبحي سجل 30 هدفا وصنع 21 في 113 مباراة مع بيراميدز، وسجل 24 هدفا وصنع 21 في 110 مباريات مع الأهلي، وسجل 3 أهداف في 46 مباراة مع ستوك سيتي، بينما لم يسجل في 4 مباريات مع هيديرسفيلد.