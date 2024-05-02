شيانتك تهزم كيز وتتأهل لنهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس

وتواجه شيانتيك الفائزة من مباراة قبل النهائي الأخرى التي تجمع أرينا سبالينكا المصنفة الثانية في البطولة وإيلينا ريباكينا المصنفة الرابعة في البطولة.

وهيمنت اللاعبة البولندية (22 عاما) على المباراة، التي استغرقت 70 دقيقة، منذ البداية وحسمت المجموعة الأولى بعد أكثر من نصف ساعة بقليل.

ولم تختلف المجموعة الثانية كثيرا إذ لم تواجه شيانتيك صعوبات كبرى في التغلب على كيز المصنفة 18 في البطولة وتقدمت 5-3 قبل أن تمضي قدمًا لتحقق ثالث انتصار على اللاعبة الأمريكية في أربع مواجهات جمعت بينهما.

وأصبحت شيانتيك، الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، أصغر لاعبة تتأهل لنهائي بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات عشر مرات على الملاعب الرملية منذ أن فعلتها السويسرية مارتينا هينجيس في 2000.