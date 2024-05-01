نادال يُظهر انتماءً بالغًا لريال مدريد أثناء مباراة تنس مصيرية (فيديو)
قطع رافائيل نادال، الحاصل على 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى للتنس مباراته أمام التشيكي ييري ليهتشكا 7-5 و6-4 في الدور الرابع لبطولة مدريد المفتوحة أمس الثلاثاء، ليسأل عن نتيجة مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد.
وظهر نادال وهو يسأل عن نتيجة المباراة الهامة التي لُعبت بالتوازي مع مباراته ضد ليهتشكا.
وأجاب أحد الأشخاص 2/2.
وانتهت مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالتعادل الإيجابي 2/2 ليتأجل تحديد المتأهل للنهائي لمباراة سانتياغو برنابيو.
وكانت مباراة نادال مع ليهتشكا آخر ظهور له في البطولة التي فاز بها خمس مرات.
وفي ما يزيد قليلا على الساعتين، أحبط ليهتشكا آمال نادال في الوصول إلى دور الثمانية في بطولة للأساتذة من فئة ألف نقطة للمرة الـ100 بعد مسيرة خيالية في ثاني بطولة فقط يخوضها منذ يناير/ كانون الثاني الماضي بعدما كان اللاعب الإسباني يعاني من الإصابة.
وكان نادال قال إنه يتوقع الاعتزال بعد موسم 2024.
وقال اللاعب الإسباني (37 عامًا) في مقابلة بالملعب "السعادة لا تسعني. كان أسبوعًا خاصًّا جدًّا بالنسبة لي. كان إيجابيًّا للغاية في كل شيء.
"تمكنتُ من اللعب مرة أخرى في ملعب منحني الكثير. كانت المشاركة مشوبة بالعاطفة أيضًا. كانت تجربة لا تُنسى. شكرًا للجميع.
"كانت رحلة مذهلة وصعبة للغاية، لكن الحياة وجسدي يرسلان إشارات لي منذ فترة طويلة".
ومنح المنظمون نادال هدية تذكارية ورفعوا لافتات في الملعب تشير لألقابه الخمسة في مدريد تكريمًا له.
ومن المعروف أن نادال مشجع كبير لنادي ريال مدريد الإسباني، كما تم وضع اسمه أكثر من مرة ضمن قائمة من الأسماء المرشحة لرئاسة عملاق الكرة الإسبانية مستقبلًا.