نادال يُظهر انتماءً بالغًا لريال مدريد أثناء مباراة تنس مصيرية (فيديو)

وقال اللاعب الإسباني (37 عامًا) في مقابلة بالملعب "السعادة لا تسعني. كان أسبوعًا خاصًّا جدًّا بالنسبة لي. كان إيجابيًّا للغاية في كل شيء.

"تمكنتُ من اللعب مرة أخرى في ملعب منحني الكثير. كانت المشاركة مشوبة بالعاطفة أيضًا. كانت تجربة لا تُنسى. شكرًا للجميع.

"كانت رحلة مذهلة وصعبة للغاية، لكن الحياة وجسدي يرسلان إشارات لي منذ فترة طويلة".

ومنح المنظمون نادال هدية تذكارية ورفعوا لافتات في الملعب تشير لألقابه الخمسة في مدريد تكريمًا له.

ومن المعروف أن نادال مشجع كبير لنادي ريال مدريد الإسباني، كما تم وضع اسمه أكثر من مرة ضمن قائمة من الأسماء المرشحة لرئاسة عملاق الكرة الإسبانية مستقبلًا.