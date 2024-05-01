رد فعل طريف من مولر تجاه تشواميني أثناء مقابلة تلفزيونية (فيديو)

وانتزع ريال مدريد تعادلاً ثمينًا 2-2 أمام مضيفه بايرن ميونخ في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز أرينا".

ويلتقي الفريقان إيابًا على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في الثامن من مايو، على أن يواجه المتأهل الفائز من بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في المواجهة الأخرى بالدور نصف النهائي.