رد فعل طريف من مولر تجاه تشواميني أثناء مقابلة تلفزيونية (فيديو)
ظهر نجم بايرن ميونخ ولاعبه التاريخي توماس مولر بشكل تلقائي وطريف عقب نهاية مباراة فريقه أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.
وبعد نهاية موقعة الذهاب على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على نتيجة التعادل (2 ـ 2) قاطع الفرنسي تشواميني لاعب ريال مدريد المقابلة التلفزيونية التي كان يجريها مولر مع شبكة "سي بي آس" (CBS)، لكن الأخير علق بشكل عفوي وطريف قائلا: "إنه (تشواميني) هنا ويستمع، يريد أن يعرف تكتيكنا لمباراة الاياب."
وانتزع ريال مدريد تعادلاً ثمينًا 2-2 أمام مضيفه بايرن ميونخ في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز أرينا".
ويلتقي الفريقان إيابًا على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في الثامن من مايو، على أن يواجه المتأهل الفائز من بروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في المواجهة الأخرى بالدور نصف النهائي.