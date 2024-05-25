موسوعة جينيس ورقصة جيسوس أبرز مقتطفات حفل تتويج الهلال (فيديو)
شهد احتفال نادي الهلال السعودي عدة لقطات مثيرة، الذي أقيم اليوم الجمعة احتفالا بتتويج "الزعيم" بلقب دوري روشن للموسم 2023/2024.
وحسم الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم قبل 3 جولات من نهايته.
واحتفل نادي الهلال بلقب الدوري السعودي التاسع عشر في تاريخه على ملعب المملكة أرينا في العاصمة "الرياض"، بحضور وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة السعودي ياسر المسحل.
وسلّم وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قائد الهلال سلمان الفرج كأس البطولة.
كما رفع جمهور الهلال "تيفو" كُتب عليه رقم 19، في إشارة إلى اللقب التاسع عشر لـ"الزعيم" في تاريخ الدوري السعودي.
موسوعة جينيس
اللقطة الأولى، كانت تكريم موسوعة جينيس للأرقام القياسية لنادي الهلال بعد تحقيقه أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم.
ودخل الهلال التاريخ بتحقيقه 34 انتصارًا متتاليًا في جميع بطولات الموسم الجاري، قبل أن تتوقف السلسلة بخسارته أمام العين الإماراتي بنتيجة 2-4 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وتسلّم فهد بن نافل، رئيس شركة نادي الهلال، إلى جانب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق، شهادة الاعتراف من الموسوعة.
رقصة جيسوس
رقص البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، خلال صعوده إلى منصة التتويج، واستلامه جائزة أفضل مدرب، بعد جائزة موسوعة جينيس.
وأعرب جيسوس عن سعادته البالغة من خلال الرقص المستمر في حفل التتويج.
السخرية من الخصوم
وفي عالم السوشال ميديا، سخر نادي الهلال من خصومه في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
ونشر الحساب الرسمي للهلال على منصة "إكس" صورًا من حفل تتويج الفريق الأول بلقب الدوري السعودي وكتب: "الأفعال بالمنصات.. أعمق من الأقوال في البيانات".
وأصبح الهلال أول فريق يتخطى حاجز الألف نقطة في تاريخ مسابقات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم منذ انطلاقها، بعد فوزه على الطائي 3-1. وبلغ مجموع النقاط التراكمي للهلال 1001 نقطة.
وحقق الهلال أول ثلاث نقاط له في الدوري بنظامه الجديد في منتصف سبتمبر أيلول 2008، واحتاج نحو 16 عاما ليحقق هذا الإنجاز.
وبعد تسجيل ثلاثية في شباك الطائي المتعثر، أصبح لدى الهلال معدل ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة بعدما سجل 99 هدفا خلال 33 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم.