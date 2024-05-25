موسوعة جينيس ورقصة جيسوس أبرز مقتطفات حفل تتويج الهلال (فيديو)

موسوعة جينيس

اللقطة الأولى، كانت تكريم موسوعة جينيس للأرقام القياسية لنادي الهلال بعد تحقيقه أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم.

ودخل الهلال التاريخ بتحقيقه 34 انتصارًا متتاليًا في جميع بطولات الموسم الجاري، قبل أن تتوقف السلسلة بخسارته أمام العين الإماراتي بنتيجة 2-4 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتسلّم فهد بن نافل، رئيس شركة نادي الهلال، إلى جانب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق، شهادة الاعتراف من الموسوعة.