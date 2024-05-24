موقف نجم الهلال مالكوم من مواجهة النصر الحاسمة

أثار البرازيلي مالكوم لاعب الهلال قلق عشاق النادي بعدما سقط بشكل مخيف خلال مباراة الفريق أمام الطائي أمس بالدوري السعودي.

وخلال إحدى الهجمات لم يتمكن اللاعب من استعادة اتزانه لتتمدّد ساقه ويسقط ثم يبدأ في البكاء.

وفور حدوث ذلك، تم استبدال اللاعب الذي شُوهد يمشي دون مساعدة بعد نهاية المباراة.

وتلقى الطائي ضربة في ظل مساعيه لتجنب الهبوط بخسارته 3-1 من الهلال البطل ليتراجع للمركز 16.

وتقدم سالم الدوسري للهلال في الدقيقة 17 وجعل ميشيل النتيجة 2-صفر قرب نهاية الشوط الأول، وأضاف مالكوم الهدف الثالث بعد ساعة من اللعب قبل أن يقلص أندري كورديا الفارق بعدها بأربع دقائق.

موقف مالكوم من النهائي

وبحسب الطبيب المتخصص في إصابات الملاعب أيمن الحماد، فإن إصابة مالكوم ليست قطعًا في الرباط الصليبي لكنها قد تكون تمددًا.

وتابع الأمر ليس مخيفًا.

وبحسب الطبيب، فإن نسبة مشاركة مالكوم رغم ذلك في نهائي كأس الملك "شبه معدومة" حتى لو لم يكن تشخيص الإصابة قطعًا في الرباط الصليبي للركبة.

ويعد مالكوم أحد أهم أوراق نادي الهلال السعودي هذا الموسم حيث يقدم مستويات كبيرة للغاية.

ويلتقي الهلال والنصر في نهائي كأس الملك يوم الجمعه المقبل.