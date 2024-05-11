ليبيا تستعد لبناء 3 ملاعب دولية بمواصفات فيفا

ودعت إدارة الجهاز كافة الشركات الفنية الدولية المتخصصة في هذا المجال، والمعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بتقديم عروضها قبل الانطلاق في تنفيذ المشاريع التي تأتي لتعزز البنية التحتية الرياضية والمنشآت الخاصة بكرة القدم في ليبيا.

ويشار إلى أن ليبيا شهدت في شهر مارس الماضي فتح ملعب 11 يونيو في طرابلس وهو أحد أكبر الملاعب في البلاد وذلك بعد خضوعه لأشغال توسعة وصيانة دامت أكثر من عامين.