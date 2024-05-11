ليبيا تستعد لبناء 3 ملاعب دولية بمواصفات فيفا
كشفت مصادر إعلامية في ليبيا أن الحكومة الليبية تخطط لإنشاء 3 ملاعب كرة قدم دولية بمواصفات فيفا وذلك في مدن سرت وأجدابيا وسبها.
وذكر الجهاز الوطني للتنمية في ليبيا عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك" أن الملاعب الثلاثة المزمع تشييدها في السنوات القريبة المقبلة، تندرج ضمن خطط الجهاز الاستثمارية في مجال الرياضة، وأضاف أن مصالح الجهاز تعكف على وضع الترتيبات اللازمة لإنشاء ثلاثة ملاعب دولية وفق المواصفات المعتمدة لدى الاتحاد الدولي (الفيفا) في كل من سرت وأجدابيا وسبها.
ودعت إدارة الجهاز كافة الشركات الفنية الدولية المتخصصة في هذا المجال، والمعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بتقديم عروضها قبل الانطلاق في تنفيذ المشاريع التي تأتي لتعزز البنية التحتية الرياضية والمنشآت الخاصة بكرة القدم في ليبيا.
ويشار إلى أن ليبيا شهدت في شهر مارس الماضي فتح ملعب 11 يونيو في طرابلس وهو أحد أكبر الملاعب في البلاد وذلك بعد خضوعه لأشغال توسعة وصيانة دامت أكثر من عامين.