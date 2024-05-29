مطلوب في الاتحاد والنصر.. نجم ليفربول يتلقى عرضا قويا للعب في السعودية

كشفت تقارير صحفية عن تلقى الدولي البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، عرضًا مغريًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونجح الدوري السعودي العام الماضي في استقطاب العديد من أبرز وأهم نجوم العالم من مختلف الدوريات الأوروبية، أبرزهم كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، ورياض محرز، ونغولو كانتي.

وقال النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، في تصريحات له أخيرا مع صحيفة "تليغراف"، إنه يرغب بأن يصبح دوري روشن هو الأفضل في العالم.