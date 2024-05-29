مطلوب في الاتحاد والنصر.. نجم ليفربول يتلقى عرضا قويا للعب في السعودية
كشفت تقارير صحفية عن تلقى الدولي البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، عرضًا مغريًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ونجح الدوري السعودي العام الماضي في استقطاب العديد من أبرز وأهم نجوم العالم من مختلف الدوريات الأوروبية، أبرزهم كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، ورياض محرز، ونغولو كانتي.
وقال النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، في تصريحات له أخيرا مع صحيفة "تليغراف"، إنه يرغب بأن يصبح دوري روشن هو الأفضل في العالم.
من جانبه، كشف الصحفي الشهير نيكولا شيرا عبر حسابه على منصة "إكس"، أن حارس ليفربول تلقى عرضا ماليا رائعا للغاية من أحد الأندية السعودية، لضمه لمدة 3 سنوات، وذلك براتب ضخم.
وأشار إلى أن النادي السعودي يحاول إقناع الحارس البرازيلي بالرحيل عن نادي ليفربول، في الميركاتو الصيفي، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.
ولم يكشف شيرا عن النادي الذي يرغب ضم الحارس البرازيلي، إلا أن هناك أكثر من ناد سعودي يرغب في ضم حارس عالمي على رأسها نادي الاتحاد وكذلك النصر.
ويملك الحارس البرازيلي صاحب الـ31 عامًا عقدًا مع "الريدز" حتى يونيو عام 2027، لذا لن يرحل عن الريدز إلى الدوري السعودي، إلا بموافقة ناديه.
يذكر أن أليسون بيكر انضم إلى صفوف ليفربول قادمًا من روما الإيطالي، في صيف عام 2018.