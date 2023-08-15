تقرير: أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول على رادار النصر السعودي
كشفت صحيفة "فوت ميركاتو" أن نادي النصر السعودي يستهدف التعاقد مع أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، خلال الانتقالات الحالية.
وقال الموقع الشهير، اليوم الثلاثاء: "حسب معلوماتنا، فإن النصر مهتم للغاية بحارس مرمى الريدز، البرازيلي أليسون بيكر، حيث إن أداء نواف العقيدي ضد الاتفاق لم يقنع النادي الذي يلعب له كريستيانو رونالدو وساديو ماني، لذلك قرروا اتخاذ خطوة جدية لضم حارس جديد. ومن جانبه فإن هذا التحدي الجديد يغري أليسون من أجل خوض التجربة".
ويعتمد الجهاز الفني لفريق النصر، في الوقت الحالي، على نواف العقيدي كحارس أساسي بالإضافة إلى وجود أمين بخاري واستمرار الحارس المخضرم وليد عبدالله الذي يبلغ من العمر “37 عامًا”.
وتوج النصر، مؤخرا بطلاً لكأس الملك سلمان للأندية العربية لأول مرة بعد الفوز على غريمه التقليدي الهلال بهدفين مقابل هدف.
بينما خسر النصر أمام الاتفاق الذي يقوده فنيا ستيفن جيرارد بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجديد.
ودعم النصر صفوفه بالتعاقد مع العديد من الصفقات القوية في الميركاتو الصيفي الحالي، أبرزها الجناح السنغالي ساديو ماني، والنجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، ولاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا.