تقرير: أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول على رادار النصر السعودي

ويعتمد الجهاز الفني لفريق النصر، في الوقت الحالي، على نواف العقيدي كحارس أساسي بالإضافة إلى وجود أمين بخاري واستمرار الحارس المخضرم وليد عبدالله الذي يبلغ من العمر “37 عامًا”.

وتوج النصر، مؤخرا بطلاً لكأس الملك سلمان للأندية العربية لأول مرة بعد الفوز على غريمه التقليدي الهلال بهدفين مقابل هدف.