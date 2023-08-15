الدوري السعودي في أول جولاته: النصر يخسر في غياب رونالدو.. وثلاثيتان برازيليتان
غاب كريستيانو رونالدو المصاب عن خسارة النصر المرهق في الجولة الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ما سمح للمدرب ستيفن جيرارد بتحقيق فوزه الأول مع الاتفاق.
وترك الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو ومالكوم بصمة فورية بتسجيل ثلاثيتين في انتصارين للأهلي والهلال على الترتيب، فيما لم يهز كريم بنزيما الشباك لكنه أسهم في بداية مظفرة للاتحاد حامل اللقب.
وفيما يلي أبرز لقطات الجولة الافتتاحية لموسم الدوري السعودي:
* ماني يسجل في غياب رونالدو لكن جيرارد ينتصر
بعد يومين فقط من تتويجه بلقب البطولة العربية للأندية على حساب الهلال اضطر النصر للعب أمام الاتفاق دون رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وسيكو فوفانا، وحمل ساديو ماني شارة القيادة وسجل هدفًا مبكرًا.
لكن فريق جيرارد قلب الطاولة بتسجيل هدفين في غضون ست دقائق في الشوط الثاني ليُلحق الهزيمة الأولى بوصيف البطل.
* ثلاثيتان لفيرمينو ومالكوم
سجل فيرمينو مهاجم ليفربول السابق ثلاثة أهداف، أحدهما بعد تمريرة حاسمة من رياض محرز، في بداية قوية للأهلي العائد لدوري الأضواء في الفوز 3-1 على الحزم.
ورغم شكاوى جمهور الهلال من عدم التعاقد مع رأس حربة نجح مالكوم في تسجيل ثلاثية في الفوز 3-1 على مضيفه أبها، وأثبت أنه قد يشكل ثنائيًّا خطيرًا مع مواطنه نيمار الذي سينضم للفريق في الساعات المقبلة على الأرجح.
* حمد الله يعود بهدف من تمريرة لبنزيما
عاد المغربي عبد الرزاق حمد الله، هداف الموسم الماضي، للمشاركة مع الاتحاد بعد غياب قصير لأسباب انضباطية، وافتتح أهداف الاتحاد في الفوز 3-صفر على الرائد بمهارة في المراوغة بعد تمريرة من بنزيما الذي انتزع منه القميص رقم تسعة، بينما سجل إيجور كورونادو هدفين.
وفي بداية الجولة حقق الرياض الانتصار الأول في تاريخه بالدوري عبر هدف من قائده القادم من زيمبابوي نوليدج موسونا في مرمى ضيفه الوحدة يوم الأحد الماضي.