الدوري السعودي في أول جولاته: النصر يخسر في غياب رونالدو.. وثلاثيتان برازيليتان

* ماني يسجل في غياب رونالدو لكن جيرارد ينتصر

بعد يومين فقط من تتويجه بلقب البطولة العربية للأندية على حساب الهلال اضطر النصر للعب أمام الاتفاق دون رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وسيكو فوفانا، وحمل ساديو ماني شارة القيادة وسجل هدفًا مبكرًا.

لكن فريق جيرارد قلب الطاولة بتسجيل هدفين في غضون ست دقائق في الشوط الثاني ليُلحق الهزيمة الأولى بوصيف البطل.