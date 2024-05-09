صدمة في الدوري الإنجليزي.. نجم يدمن غاز الضحك
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن لاعبا معروفا في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أدمن تعاطي غاز النيتروز المعروف باسم غاز الضحك، وذلك بعد أن عثر عليه أحد زملائه وهو محاط بعبوات من الغاز الذي كان يتعاطاه اللاعب داخل شقته.
وقالت الصحيفة البريطانية إنها فضلت عدم الكشف عن هوية اللاعب، لكنها أكدت أنه لعب مع منتخب إنجلترا لأقل من 21 عاما، كما أنه يحمل في الوقت الحالي قميص أحد أندية البريمرليغ، وأضافت أن مسعفين طبيين زاروا اللاعب ضحية الإدمان لإسعافه، قبل أن يكتشفوا هناك أنه مدمن على تعاطي غاز النيتروز للضحك.
ووفقا للمصادر ذاتها فإن اللاعب الذي يعد واحدا من نجوم الدوري الإنجليزي، قد يكون تعرض لوعكة صحية نتيجة تعاطيه جرعات زائدة من غاز النيتروز الذي يسبب ارتخاء الجسم، قبل أن يعثر عليه أحد أصدقائه الذي بادر بالاتصال بالإسعاف.
وبوصول خدمات الإسعاف الطارئ إلى شقة اللاعب وسط المدينة تم اكتشاف إدمانه لغاز الضحك كما عثر على عدة عبوات بجانبه كان يستعملها لاستنشاق غاز النيتروز وفق "ديلي ميل"، علما أن أعوان الإسعاف حذروا اللاعب من أن يدفع حياته ثمنا لإدمانه ذلك الغاز، فيما حضرت الشرطة على عين المكان، لكنها لم تتخذ أي إجراءات قانونية بحق اللاعب.
وذكرت الصحيفة أن النادي الذي ينشط فيه اللاعب المدمن على علم بحالته، وقد تم تحذيره من ذلك، فضلًا عن تسجيله في أحد المراكز المتخصصة في العلاج من كل أشكال الإدمان، لكنه لم يقلع عن تلك العادة.
وبينما أشارت مصادر إلى أن القوانين في بريطانيا، تمنع تعاطي غاز أكسيد النيتروز بين الشباب، وتخضعه للرقابة الطبية، قالت صحيفة "ديلي ميل" إن بعض لاعبي الدوري الإنجليزي يستنشقون ذلك الغاز، مضيفة أن لاعبَي مانشستر سيتي الإنجليزي في عام 2013، رحيم سترلينغ، وكايل ووكر شوهدا وهما يتعاطيان غاز الضحك.