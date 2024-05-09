صدمة في الدوري الإنجليزي.. نجم يدمن غاز الضحك

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن لاعبا معروفا في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أدمن تعاطي غاز النيتروز المعروف باسم غاز الضحك، وذلك بعد أن عثر عليه أحد زملائه وهو محاط بعبوات من الغاز الذي كان يتعاطاه اللاعب داخل شقته.

وقالت الصحيفة البريطانية إنها فضلت عدم الكشف عن هوية اللاعب، لكنها أكدت أنه لعب مع منتخب إنجلترا لأقل من 21 عاما، كما أنه يحمل في الوقت الحالي قميص أحد أندية البريمرليغ، وأضافت أن مسعفين طبيين زاروا اللاعب ضحية الإدمان لإسعافه، قبل أن يكتشفوا هناك أنه مدمن على تعاطي غاز النيتروز للضحك.

ووفقا للمصادر ذاتها فإن اللاعب الذي يعد واحدا من نجوم الدوري الإنجليزي، قد يكون تعرض لوعكة صحية نتيجة تعاطيه جرعات زائدة من غاز النيتروز الذي يسبب ارتخاء الجسم، قبل أن يعثر عليه أحد أصدقائه الذي بادر بالاتصال بالإسعاف.