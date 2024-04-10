نجم ليفربول يعترف بسقوطه في إدمان الكوكايين

اعترف النجم السابق لنادي ليفربول ومنتخب إنجلترا داني ميرفي بأنه فشل في وقت ما من حياته في الخروج من حالة إدمان تعاطي المخدرات التي لازمته طيلة سنوات.

وفي مقطع صوتي "بودكاست"، قال ميرفي (47 عاما) الذي نحت مسيرة رائعة كلاعب خط وسط في ليفربول قبل اعتزاله في 2013: "لقد كانت فترة معقدة للغاية بالنسبة لي عندما سقطت في فخ إدمان تعاطي الكوكايين، كنت بحاجة ملحة للهروب من الواقع الذي كان مليئا بالمشاكل".

وتحدث داني ميرفي عن سنوات الإدمان مشيرا إلى أنه أحاط نفسه بأشخاص مروا بالتجربة نفسها وعانوا من الإدمان، لكن ذلك لم يمر دون أن يخلف الكثير من الآثار المؤلمة بحسب قول ميرفي الذي يعمل الآن كمحلل فني في وسائل الإعلام الإنجليزية.

وتابع لاعب الوسط السابق الذي حمل ألوان الريدز في 250 مباراة بين عامي 1999 و2004: "في الكثير من الوقت كنت مدمنًا للكوكايين، نعم، وصلت إلى النقطة التي اعتقدت فيها أنني لا أستطيع فعل أي شيء دون أن أتعاطى تلك المواد، عندما تلقيت المساعدة، أحطت نفسي بأشخاص مروا بهذه التجربة وقمت ببعض العلاج والعمل الجماعي.

وأكد اللاعب الإنجليزي أنه "قضى عامًا كاملا في عالم من الألم" قبل أن يتخلص من حالة الإدمان التامة وفق قوله.

ولعب ميرفي لأندية ليفربول وشارلتون وبلاكبيرن روفرز وفولهام وتوتنهام، وسجل طيلة مسيرته أكثر من 115 هدفا.