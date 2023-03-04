مفوض الدوري الأمريكي: سنقوم بكل المحاولات لضم ليونيل ميسي

وقال دون جاربر في حوار مع صحيفة "أتلتيك": "أنت تتعامل ربما مع اللاعب الأكثر خصوصية في تاريخ كرة القدم، لذلك عندما تكون هناك شائعات تربطه بميامي، فهذا أمر رائع. وإذا كان ذلك ممكنًا، فسيكون ذلك رائعًا بالنسبة للدوري الأمريكي لكرة القدم، وسيكون ذلك رائعًا لميسي وعائلته، ومثل كل شيء لدينا، نحاول استغلال كل فرصة. لا يمكنني إعطاء تفاصيل أكثر من ذلك لأننا لا نملكها".

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الصيف القادم وهناك محاولات لتجديد عقده كما يحلم برشلونة بعودته، ويهتم إنتر ميامي، الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، بضمه للدوري الأمريكي، ولتحقيق ذلك يجب التخلي عن القواعد المالية الصارمة وبذل مجهود مالي.