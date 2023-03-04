مفوض الدوري الأمريكي: سنقوم بكل المحاولات لضم ليونيل ميسي
أقر دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم "MLS" بأن الدوري سيقوم بكل المحاولات لجلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يهتم إنتر ميامي بالتعاقد معه في الصيف القادم.
وأكد مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم أنهم مستعدون للتحلي بالمرونة المالية لتحقيق الحلم في لعب النجم الأرجنتيني في الدوري الأمريكي في ظل القوانين التي تضع سقفا للرواتب وقانون صارم للعب المالي النظيف.
وقال دون جاربر في حوار مع صحيفة "أتلتيك": "أنت تتعامل ربما مع اللاعب الأكثر خصوصية في تاريخ كرة القدم، لذلك عندما تكون هناك شائعات تربطه بميامي، فهذا أمر رائع. وإذا كان ذلك ممكنًا، فسيكون ذلك رائعًا بالنسبة للدوري الأمريكي لكرة القدم، وسيكون ذلك رائعًا لميسي وعائلته، ومثل كل شيء لدينا، نحاول استغلال كل فرصة. لا يمكنني إعطاء تفاصيل أكثر من ذلك لأننا لا نملكها".
وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الصيف القادم وهناك محاولات لتجديد عقده كما يحلم برشلونة بعودته، ويهتم إنتر ميامي، الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، بضمه للدوري الأمريكي، ولتحقيق ذلك يجب التخلي عن القواعد المالية الصارمة وبذل مجهود مالي.
ويتقاضى ميسي في باريس سان جيرمان 25 مليون يورو راتبا سنويا و25 مليون يورو منحة توقيع، وهي مبالغ لا يدفعها الدوري الأمريكي للمحترفين.
ويدافع دون جاربر عن أسلوب التعاقدات في الدوري الأمريكي للمحترفين الذي يفرض موافقة الجميع، وقال: "تتمتع الفرق بالمرونة للقيام بأشياء فريدة، الدوري الأمريكي للمحترفين كيان فريد من نوعه، إذا كنت تبيع شيئًا ما يخص المجموعة، فيجب على الجماعة الموافقة عليه، إذا أتيحت لنا الفرصة للقيام بذلك، فسيكون خارج المسار المطروح".
وأضاف مفوض الدوري الأمريكي للمحترفين: "سنضطر لتنظيم صفقة تناسبه هو وعائلته، بصراحة، لا نعرف اليوم كيف ستكون هذه الصفقة".
وأقر جاربر أن التعاقد مع ميسي سيكون توقيعًا غير مسبوق لدوري استقبل بالفعل العديد من النجوم، بما في ذلك بيكهام وكاكا وإبراهيموفيتش.