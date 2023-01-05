تطورات صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز على مروان عطية
كشفت تقارير إعلامية مصرية عن آخر تطورات "الصراع الثلاثي" بين الزمالك والأهلي وبيراميدز، على مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري.
مروان عطية كان قد وقع على عقود انضمام للزمالك في الصيف الماضي، ولكن رفض نادي الاتحاد التفريط فيه، حيث قدم محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وعدًا بأن اللاعب سيكون للزمالك في حالة بيعه.
وكشف الإعلامي هاني حتحوت أن نادي الاتحاد السكندري وضع سعرًا مبدئيًا لانتقال مروان عطية مقابل 20 مليون جنيه يزيد أو ينقص، وعرض الأمر على الزمالك أولا.
وأضاف: "مجلس الاتحاد قال للزمالك إن هناك عروضًا من أندية أخرى، فإذا كان النادي الأبيض مازال مصرًا على ضم اللاعب فالأولية له، وإن لم يرغب سيتم التفاوض مع ناديي الأهلي وبيراميدز".
وتابع: "هناك جلسة جمعت محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري بمحمود الخطيب رئيس الأهلي، وعدلي القيعي تطرقت إلى إمكانية بيع مروان عطية للأحمر".
وواصل: "عرض الأهلي 3 لاعبين وهم
وقال الإعلامي هاني حتحوت إن نادي الاتحاد السكندري محمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي، من الممكن أن يرحل 2 منهم أو الثلاثة، مقابل توقيع مروان عطية للأهلي".
واختتم: "بيراميدز يزاحم ثنائي القمة ولكن من بعيد، ويعد هو الطرف الأبعد في القصة".
وبرز اسم مروان عطية مع موسم الانتقالات الصيفي المنصرم، بعد أن طلبه البرتغالي فيريرا مدري الزمالك بالاسم خلال الميركاتو الماضي.
وصعد مروان عطية للفريق الأول عام 2019، وشارك في الموسم الحالي بـ10 مباريات سجل من خلالها هدفًا وحيدًا.