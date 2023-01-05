تطورات صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز على مروان عطية

وكشف الإعلامي هاني حتحوت أن نادي الاتحاد السكندري وضع سعرًا مبدئيًا لانتقال مروان عطية مقابل 20 مليون جنيه يزيد أو ينقص، وعرض الأمر على الزمالك أولا.

وأضاف: "مجلس الاتحاد قال للزمالك إن هناك عروضًا من أندية أخرى، فإذا كان النادي الأبيض مازال مصرًا على ضم اللاعب فالأولية له، وإن لم يرغب سيتم التفاوض مع ناديي الأهلي وبيراميدز".

وتابع: "هناك جلسة جمعت محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري بمحمود الخطيب رئيس الأهلي، وعدلي القيعي تطرقت إلى إمكانية بيع مروان عطية للأحمر".

وواصل: "عرض الأهلي 3 لاعبين وهم

وقال الإعلامي هاني حتحوت إن نادي الاتحاد السكندري محمد محمود ومحمد فخري وعمار حمدي، من الممكن أن يرحل 2 منهم أو الثلاثة، مقابل توقيع مروان عطية للأهلي".

واختتم: "بيراميدز يزاحم ثنائي القمة ولكن من بعيد، ويعد هو الطرف الأبعد في القصة".