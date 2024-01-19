الجزائر تسعى لتحقيق فوز غاب عنها في 4 مباريات بكأس الأمم الأفريقية

وفاز المنتخب الجزائري بالبطولة في 2019 بفضل أداء قوي من لاعبين أمثال رياض محرز وإسماعيل بن ناصر، لكنه أخفق في تحقيق أي انتصار في النسخة التالية، لينهي دور المجموعات في المركز الأخير.

واستهلت الجزائر مشوارها بالبطولة التي تستضيفها كوت ديفوار بالتعادل 1-1 مع أنغولا، يوم الإثنين الماضي بعدما هيمن منتخب البلد العربي على المباراة وتسجيله الهدف الأول.

وقال جمال بلماضي في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "قلنا إن علينا حصد النقاط الثلاث لتحقيق انطلاقة جيدة لكننا لم نتمكن من ذلك؛ لذا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز".