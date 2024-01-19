الجزائر تسعى لتحقيق فوز غاب عنها في 4 مباريات بكأس الأمم الأفريقية
يسعى منتخب الجزائر لتحقيق فوز غاب عنه في أربع مباريات متتالية بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، عندما يواجه بوركينا فاسو في ثاني جولات المجموعة الرابعة، غدا السبت.
وفاز المنتخب الجزائري بالبطولة في 2019 بفضل أداء قوي من لاعبين أمثال رياض محرز وإسماعيل بن ناصر، لكنه أخفق في تحقيق أي انتصار في النسخة التالية، لينهي دور المجموعات في المركز الأخير.
واستهلت الجزائر مشوارها بالبطولة التي تستضيفها كوت ديفوار بالتعادل 1-1 مع أنغولا، يوم الإثنين الماضي بعدما هيمن منتخب البلد العربي على المباراة وتسجيله الهدف الأول.
وقال جمال بلماضي في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "قلنا إن علينا حصد النقاط الثلاث لتحقيق انطلاقة جيدة لكننا لم نتمكن من ذلك؛ لذا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز".
وأضاف: "يستمر الناس في الحديث إليّ بشأن ما حدث في الكاميرون لكن التحسر على ما حدث لن يفيد بشيء. إذا أخفقت في كرة القدم، فإن الأمر يتعلق بالانتفاض مجددا. نستغل هذه التجارب للوقوف على أقدامنا مجددا".
وتابع: "غالبا ما تكون الإحصاءات مهمة، فهي تعني أشياء كثيرة لكن كرة القدم ليست دائما ما نراه في الإحصاءات. كنت لأشعر بقلق أكبر إذا لم أرَ الفريق يتطلع للعب أو الهجوم".
واختتم: "عندما ننظر إلى أنغولا وغينيا الاستوائية لم يعد هناك فرق صغيرة. تجتهد الفرق وتتحين الفرص وهي مستعدة بصورة جيدة".