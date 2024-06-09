مع تحديد سعره.. أتلتيكو مدريد يبدي اهتمامًا بمدافع النصر السعودي
أصبح الإسباني إيمريك لابورت، مدافع نادي النصر، ضمن المرشحين للانضمام إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني خلال هذا الصيف.
وقالت شبكة "Relevo" الإسبانية إن إدارة النادي الإسباني رشحت العديد من الأسماء لتقوية مركز قلب الدفاع، فقد وضعت الفرنسي روبن لو نورماند لاعب ريال سوسيداد الهدف الأول للنادي.
وأشارت إلى أن النادي الإسباني رشح لاعب النصر إيمريك لابورت، الذي يمكنه مغادرة النصر مقابل حوالي 15 مليون يورو.
وأكدت الشبكة ذاتها أنه حتى الآن لا توجد مفاوضات جارية ولم يتخذ مسؤولو أتلتيكو قراراً نهائياً بشأن استقدام لابورت، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن خيار الفريق خلال الأسابيع المقبلة.
ويسعى أيضا نادي أتليتك بلباو لكسب خدمات لابورت بطلب من مدرب الفريق الإسباني إرنستو فالفيردي، لتدعيم صفوف الفريق.
وذكرت تقارير صحفية، أمس، أن إدارة النصر اتخذت قراراً بالموافقة على بيع عقد لابورت إلى بلباو مقابل مبلغ لا يقل عن 15 مليون يورو.
ووقعت إدارة النصر مع المدافع الإسباني إيميريك لابورت (30 عاماً)، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد حتى عام 2026، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.