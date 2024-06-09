مع تحديد سعره.. أتلتيكو مدريد يبدي اهتمامًا بمدافع النصر السعودي

وذكرت تقارير صحفية، أمس، أن إدارة النصر اتخذت قراراً بالموافقة على بيع عقد لابورت إلى بلباو مقابل مبلغ لا يقل عن 15 مليون يورو.

ووقعت إدارة النصر مع المدافع الإسباني إيميريك لابورت (30 عاماً)، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد حتى عام 2026، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.