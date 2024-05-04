جمع متعلقاته ورحل.. أزمة في الأهلي بسبب أفشة

ويلعب الأهلي ضد الجونة، مساء غدٍ السبت، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

واستبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبه محمد مجدي أفشة، للمباراة الثانية على التوالي في الدوري المصري، بعد استبعاده من المباراة السابقة أمام الإسماعيلي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن أفشة غضب بشدة بسبب استبعاده من المباراة للمرة الثانية على التوالي بسبب اعتراضه على عدم مشاركته في مباراة مازيمبي التي أقيمت بالقاهرة في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع: "أفشة أبلغ خالد بيبو مدير الكرة بغضبه الشديد تجاه كولر وصرخ في وجهه:" إللي بيحصل ده ظلم، وأنا مش هسكت، ومش هاجي النادي تاني".

وأتم أن محمد الشناوي قائد الفريق تدخل لاحتواء غضب أفشة ولكنه فشل، واللاعب رحل عن النادي سريعًا بشكل لافت للجميع.