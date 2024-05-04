جمع متعلقاته ورحل.. أزمة في الأهلي بسبب أفشة
جمع محمد مجدي "أفشة" لاعب وسط النادي الأهلي المصري، جميع متعلقاته داخل غرفة ملابس فريقه، ورحل غاضبًا عقب المران بعد علمه باستبعاده من مباراة الجونة المقبلة في الدوري.
ويلعب الأهلي ضد الجونة، مساء غدٍ السبت، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
واستبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبه محمد مجدي أفشة، للمباراة الثانية على التوالي في الدوري المصري، بعد استبعاده من المباراة السابقة أمام الإسماعيلي.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن أفشة غضب بشدة بسبب استبعاده من المباراة للمرة الثانية على التوالي بسبب اعتراضه على عدم مشاركته في مباراة مازيمبي التي أقيمت بالقاهرة في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتابع: "أفشة أبلغ خالد بيبو مدير الكرة بغضبه الشديد تجاه كولر وصرخ في وجهه:" إللي بيحصل ده ظلم، وأنا مش هسكت، ومش هاجي النادي تاني".
وأتم أن محمد الشناوي قائد الفريق تدخل لاحتواء غضب أفشة ولكنه فشل، واللاعب رحل عن النادي سريعًا بشكل لافت للجميع.
تفاصيل الأزمة
دخل في صِدام مع مدربه مارسيل كولر، عقب نهاية مباراة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت فوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.
أفشة دخل غرفة الملابس عقب نهاية مباراة مازيمبي الكونغولي، وتحدث مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، "بشكل غاضب" واستفسر منه عن سبب عدم المشاركة.
وقالت تقارير إعلامية مصرية إن "صوت أفشة كان عاليًا أمام للجميع، وأكد اللاعب للمدرب أن ما يقوله في وسائل الإعلام يفعل عكسه مع اللاعبين".
كما قالت تلك التقارير إن "أفشة قال للمدرب إنه يؤكد أن مَن يجتهد في المران يشارك وهو ما لم يحدث، حيث يعود بعض اللاعبين من إصابات على الملعب مباشرةً، متهمًا إياه بعدم إرساء قواعد للعدالة بين اللاعبين".
وعقب تلك المشادة قرر كولر استبعاد أفشة من قائمة الفريق التي كانت تستعد لمواجهة الإسماعيلي، مساء الأربعاء الماضي، في الجولة الـ 20 للدوري المصري الممتاز، وشهدت فوز الأهلي 2/1.