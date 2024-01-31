سوريا تودع كأس آسيا بالخسارة أمام إيران بركلات الترجيح

وسجل كل فريق هدفا في كل شوط من ركلة جزاء، إذ افتتح مهدي طارمي التسجيل لصالح إيران في الدقيقة 34 قبل أن يتعادل عمر خريبين في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة والعديد من الفرص الخطيرة على المرميين، مع تألق الحارس السوري أحمد مدنية ونظيره الإيراني علي رضا بیرانوند.