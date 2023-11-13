ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يسترد الصدارة بالفوز على فروسينوني (فيديو)
استعاد إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق بثنائية نظيفة على فروسينوني، يوم الأحد في المرحلة الثانية عشرة من المسابقة.
افتتح إنتر، المنتشي بصعوده مبكرا لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، التسجيل بواسطة فيديريكو ديماركو في الدقيقة 43، بهدف خرافي بتسديدة من منتصف الملعب.
وأضاف التركي هاكن كالهانغلو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.
وبات فوز اليوم هو الانتصار العاشر لإنتر في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة.
وارتفع رصيد إنتر، الذي حقق انتصاره السادس على التوالي في مختلف المسابقات، إلى 31 نقطة، ليعتلي الصدارة من جديد، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه يوفنتوس.
في المقابل، توقف رصيد فروسينوني، الذي تكبد خسارته الخامسة هذا الموسم في البطولة، مقابل 4 انتصارات و3 تعادلات، عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.
لاتسيو وروما يتقاسمان نقطة التعادل عقب قمة مثيرة
وفي مباراة أخرى تعادل لاتسيو وروما سلبيا اليوم الأحد ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد أن أهدر الفريقان فرصا عديدة في مباراة قمة مثيرة.
وسنحت للاتسيو أفضل فرصة بعد البداية القوية لروما، حيث أطلق لويس ألبرتو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من إطار المرمى في منتصف الشوط الأول.
ودفعت النتيجة روما للتقدم لمركز واحد ليصبح في المركز السابع برصيد 18 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن رباعي المقدمة، بينما يحتل لاتسيو المركز العاشر برصيد 17 نقطة وقال جوزيه مورينيو مدرب روما إنه يشعر بالرضا عن التعادل.
ويحل لاتسيو ضيفا على سالرنيتانا متذيل الترتيب يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بعد فترة التوقف الدولي بينما يستضيف روما منافسه أودينيزي في اليوم التالي.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: