ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يسترد الصدارة بالفوز على فروسينوني (فيديو)

افتتح إنتر، المنتشي بصعوده مبكرا لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، التسجيل بواسطة فيديريكو ديماركو في الدقيقة 43، بهدف خرافي بتسديدة من منتصف الملعب.

وأضاف التركي هاكن كالهانغلو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.

وبات فوز اليوم هو الانتصار العاشر لإنتر في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة.

وارتفع رصيد إنتر، الذي حقق انتصاره السادس على التوالي في مختلف المسابقات، إلى 31 نقطة، ليعتلي الصدارة من جديد، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه يوفنتوس.

في المقابل، توقف رصيد فروسينوني، الذي تكبد خسارته الخامسة هذا الموسم في البطولة، مقابل 4 انتصارات و3 تعادلات، عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.