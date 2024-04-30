أسطورة هولندا: تين هاغ فقد الاحترام بسبب رونالدو
أكد النجم السابق لمنتخب هولندا وإنتر ميلانو الإيطالي ويسلي شنايدر أن أزمة مواطنه إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، مع النادي بدأت عندما نشبت خلافاته مع أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي كان واحدا من نجوم الفريق في تلك الفترة.
وتحدث شنايدر، في تصريحات لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية، عن المشاكل التي يعيشها المان يونايتد تحت قيادة تين هاغ، قائلا: "في اليوم الذي قرر فيه تين هاغ أن يصطدم برونالدو، بدأ منذ تلك اللحظة في فقدان الاحترام، لقد ارتكب الخطأ الأكبر في مسيرته على رأس فريق الشياطين الحمر عندما دخل في مواجهة مع النجم البرتغالي."
وكان كريستيانو رونالدو قرر، في نوفمبر 2022، وضع حد لتجربته الثانية مع مانشستر يونايتد الذي عاد إليه قادما من يوفنتوس في أغسطس 2021، إثر خلافات عاصفة وتصريحات نارية ضد مدربه الهولندي، وبعد نحو شهر من مغادرة مانشستر تعاقد النجم البرتغالي مع النصر السعودي.
وقال ويسلي شنايدر، الذي ساهم في تأهل هولندا لنهائي كأس العالم 2010، في تصريحات إعلامية: "هل تعرف متى سارت الأمور بشكل خاطئ مع تين هاغ، في اليوم الذي قرر فيه محاربة كريستيانو رونالدو".
وأضاف: "من هنا خسر تين هاغ الاحترام، لقد ظن بأن الأمور ستسير معه بشكل جيد ولكن حدث العكس، لقد تساءل الجميع في غرفة الملابس عما إذا كان عقله يعمل بشكل صحيح عندما فعل ذلك."
وبعد رحيل رونالدو في أواخر العام 2022، واجه المدرب الهولندي انتقادات لاذعة، خصوصا مع تراجع نتائج مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي، إذ يحتل المركز السادس برصيد 54 نقطة، قبل أربع جولات من نهاية سباق الدوري الإنجليزي.