أسطورة هولندا: تين هاغ فقد الاحترام بسبب رونالدو

أكد النجم السابق لمنتخب هولندا وإنتر ميلانو الإيطالي ويسلي شنايدر أن أزمة مواطنه إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، مع النادي بدأت عندما نشبت خلافاته مع أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي كان واحدا من نجوم الفريق في تلك الفترة.

وتحدث شنايدر، في تصريحات لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية، عن المشاكل التي يعيشها المان يونايتد تحت قيادة تين هاغ، قائلا: "في اليوم الذي قرر فيه تين هاغ أن يصطدم برونالدو، بدأ منذ تلك اللحظة في فقدان الاحترام، لقد ارتكب الخطأ الأكبر في مسيرته على رأس فريق الشياطين الحمر عندما دخل في مواجهة مع النجم البرتغالي."

وكان كريستيانو رونالدو قرر، في نوفمبر 2022، وضع حد لتجربته الثانية مع مانشستر يونايتد الذي عاد إليه قادما من يوفنتوس في أغسطس 2021، إثر خلافات عاصفة وتصريحات نارية ضد مدربه الهولندي، وبعد نحو شهر من مغادرة مانشستر تعاقد النجم البرتغالي مع النصر السعودي.