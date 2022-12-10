تين هاغ: لم أكن أعلم برغبة رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد حتى مقابلته مع مورجان
قال إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد إنه اكتشف أن كريستيانو رونالدو يريد مغادرة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز فقط بعد مقابلة أجراها المهاجم البرتغالي مع محطة (توك تي.في) وقال فيها إنه لا يحترم المدرب الهولندي.
وفي مقابلة مع الصحفي بيرس مورجان الشهر الماضي، قال رونالدو أيضا إنه تعرض للخيانة في مانشستر يونايتد، مضيفا أنه رفض المشاركة كبديل في مباراة توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي الممتاز لأنه شعر "باستفزاز" من تين هاغ.
وبعد المقابلة، أعلن مانشستر يونايتد أن اللاعب البرتغالي الدولي، الذي عاد إلى النادي في أغسطس آب 2021 بعد فوزه بثمانية ألقاب كبرى في فترته الأولى مع الفريق التي امتدت من 2003 حتى 2009، سيترك النادي على الفور.
وقال تين هاغ لوسائل إعلام بريطانية: "أراد الرحيل، وكان هذا الأمر واضحا تماما. وبالتأكيد، عندما لا يريد اللاعب أن يكون في هذا النادي فعليه المغادرة".
وأضاف "كانت المقابلة هي المرة الأولى التي قال فيها إنه يريد الرحيل. أعتقد أنه لا يمكن قبول ذلك من وجهة نظر النادي".
وتابع: "ستكون هناك عواقب. عند اتخاذ هذه الخطوة، كان يعلم العواقب. قبل ذلك لم يخبرني قط".
وأوضح المدرب الهولندي أنه "في الصيف تحدثنا مرة واحدة. جاء وقال لي سأخبرك بعد 7 أيام بشأن ما إذا كنت أريد البقاء، ثم عاد وقال لي أريد ذلك".
وقبل المقابلة مع محطة (توك تي.في)، قال تين هاغ في مناسبات متعددة إن رونالدو كان جزءا من خططه هذا الموسم، حيث أكد المدرب الهولندي أنه كان يريد بقاء المهاجم البرتغالي في يونايتد.
وأضاف تين هاغ: "أحب العمل مع لاعبين من الطراز العالمي، أعلم أن بإمكانهم إحداث الفارق ومساعدتك على تحقيق أهدافك". وأتم: "أريده أن يبقى من اللحظة الأولى حتى الآن. فعلت كل شيء لإحضاره إلى الفريق لأنني أقدر إمكاناته".
وختم: "أردنا منه أن يكون جزءا من مشروعنا وأن يساهم في جهود مانشستر يونايتد لأنه لاعب رائع ويملك تاريخا رائعا".