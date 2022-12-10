تين هاغ: لم أكن أعلم برغبة رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد حتى مقابلته مع مورجان

وبعد المقابلة، أعلن مانشستر يونايتد أن اللاعب البرتغالي الدولي، الذي عاد إلى النادي في أغسطس آب 2021 بعد فوزه بثمانية ألقاب كبرى في فترته الأولى مع الفريق التي امتدت من 2003 حتى 2009، سيترك النادي على الفور.

وقال تين هاغ لوسائل إعلام بريطانية: "أراد الرحيل، وكان هذا الأمر واضحا تماما. وبالتأكيد، عندما لا يريد اللاعب أن يكون في هذا النادي فعليه المغادرة".

وأضاف "كانت المقابلة هي المرة الأولى التي قال فيها إنه يريد الرحيل. أعتقد أنه لا يمكن قبول ذلك من وجهة نظر النادي".