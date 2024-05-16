أستون فيلا ينقض على محترف الأهلي السعودي

يستهدف فريق أستون فيلا الإنجليزي التعاقد مع الإسباني غابرييل فيغا، لاعب النادي الأهلي السعودي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويغيب فيغا عن المشاركة مع "الراقي" منذ شهر فبراير الماضي، بسبب إصابة في الكاحل؛ إذ تعود آخر مشاركة له مع الفريق إلى يوم 16 فبراير في الجولة 20 لبطولة دوري روشن السعودي، أمام الأخدود.

ووفقا لما ذكره موقع "Givemesport"، فإن أستون فيلا وضع نصب عينيه الفوز بسباق الحصول على لاعب خط وسط الأهلي، فيغا؛ إذ يحرص النادي الإنجليزي على التغلب على المتنافسين الآخرين أبرزهم أتليتكو مدريد.

وأوضح التقرير أن إدارة أستون فيلا تأمل في إجراء مفاوضات سريعة مع اللاعب؛ إذ سيقدمون له راتباً بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.