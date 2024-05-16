أستون فيلا ينقض على محترف الأهلي السعودي
يستهدف فريق أستون فيلا الإنجليزي التعاقد مع الإسباني غابرييل فيغا، لاعب النادي الأهلي السعودي، في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويغيب فيغا عن المشاركة مع "الراقي" منذ شهر فبراير الماضي، بسبب إصابة في الكاحل؛ إذ تعود آخر مشاركة له مع الفريق إلى يوم 16 فبراير في الجولة 20 لبطولة دوري روشن السعودي، أمام الأخدود.
ووفقا لما ذكره موقع "Givemesport"، فإن أستون فيلا وضع نصب عينيه الفوز بسباق الحصول على لاعب خط وسط الأهلي، فيغا؛ إذ يحرص النادي الإنجليزي على التغلب على المتنافسين الآخرين أبرزهم أتليتكو مدريد.
وأوضح التقرير أن إدارة أستون فيلا تأمل في إجراء مفاوضات سريعة مع اللاعب؛ إذ سيقدمون له راتباً بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
وأشارت الصحيفة، إلى أن فيغا أصبح حريصاً على العودة إلى أوروبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أوشكت على فتح أبوابها.
يأتي ذلك في الوقت الذي نشر فيه اللاعب عبر حسابه على منصة "إنستغرام" فيديو، يشكر فيه كل من سانده خلال الفترة الماضية في ظل غيابه بسبب الإصابة.
وعلق فيغا على الفيديو، قائلًا: "ممتن جدًا لجميع الأشخاص الذين دعموني وساعدوني في هذه الأشهر الصعبة، ها أنا ذا مرة أخرى برغبة أكثر من أي وقت مضى"، مع إرفاق رسالته بقلب باللون الأخضر الذي يخص النادي الأهلي.
وكان غابرييل فيغا، البالغ من العمر 21 عاما، انضم للنادي الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من سيلتا فيغو الإسباني في صفقة بلغت قيمتها نحو 30 مليون يورو.
وشارك اللاعب الإسباني مع الأهلي في 18 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات بمجموع 1387 دقيقة، وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلها.