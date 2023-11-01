حقيقة ترشيح حسام حسن لقيادة الزمالك

الإعلامي أحمد شوبير قال، صباح اليوم الأربعاء، إن هناك اتجاهًا داخل إدارة القلعة البيضاء لتعيين حسام حسن حال استمرار إخفاقات أوسوريو.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "إدارة الزمالك كانت ترغب في الاستقرار واستمرار أوسوريو، ولكن النتائج المتراجعة جعلت الإدارة تفكر في بدل سريع، وعلى رأس المرشحين حسام حسن".

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن مجرد طرح اسم حسام حسن لتدريب الفريق الأول، فكرة غير موجودة على الإطلاق".

وأضاف: "حسام حسن اسم غير موجود على طاولة مجلس الإدارة، وحتى المدرب المصري فكرة غير محبّذة".

وواصل: "مجلس الإدارة مستقر على أن المدرب الأجنبي هو من يصلح لفريق الزمالك خاصة في الفترة الحالية، وأي مدرب مصري فكرة مرفوضة تمامًا".

وحول مصير أوسوريو مع الزمالك قال: "ننتظر مباراة الفريق أمام زد في الدوري وبيراميدز في كأس مصر، وحال استمرار النتائج السلبية سيتم توجيه الشطر له، مع الإعلان عن مدرب أجنبي فورًا".