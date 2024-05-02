مورينيو يرشح 3 منتخبات للتتويج بلقب يورو 2024

رشح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 3 منتخبات للتتويج بلقب أمم أوروبا "يورو 2024" الصيف المقبل.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "بالنسبة لي أقوى 3 منتخبات البرتغال وفرنسا وإنجلترا".

وأضاف: "يمكن أن تحدث المفاجآت، نعم، لكن بالنظر إلى نوعية وكمية اللاعبين، أعتقد أن البرتغال يجب أن تذهب إلى هناك من أجل الفوز".

وتقام بطولة أمم أوروبا في ألمانيا، بين الجمعة 14 يونيو 2024، والأحد 14 يوليو 2024

وفي الوقت نفسه، كشف مورينيو، مؤخرًا، في مقابلة مع الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أنه عُرض عليه فرصة تدريب البرتغال قبل أشهر فقط من إقالته من روما.

وعلّق مورينيو: "شعوري مع البرتغال هو أنني فتحت الباب مرتين، ذات مرة عندما كنت في ريال مدريد وكان الهدف هو أن أكون مدربًا للبرتغال بعمل جزئي، وأدركت أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أخبرني أن ذلك غير ممكن".