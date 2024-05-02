مورينيو يرشح 3 منتخبات للتتويج بلقب يورو 2024
رشح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 3 منتخبات للتتويج بلقب أمم أوروبا "يورو 2024" الصيف المقبل.
وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "بالنسبة لي أقوى 3 منتخبات البرتغال وفرنسا وإنجلترا".
وأضاف: "يمكن أن تحدث المفاجآت، نعم، لكن بالنظر إلى نوعية وكمية اللاعبين، أعتقد أن البرتغال يجب أن تذهب إلى هناك من أجل الفوز".
وتقام بطولة أمم أوروبا في ألمانيا، بين الجمعة 14 يونيو 2024، والأحد 14 يوليو 2024
وفي الوقت نفسه، كشف مورينيو، مؤخرًا، في مقابلة مع الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أنه عُرض عليه فرصة تدريب البرتغال قبل أشهر فقط من إقالته من روما.
وعلّق مورينيو: "شعوري مع البرتغال هو أنني فتحت الباب مرتين، ذات مرة عندما كنت في ريال مدريد وكان الهدف هو أن أكون مدربًا للبرتغال بعمل جزئي، وأدركت أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أخبرني أن ذلك غير ممكن".
وتولى روبرتو مارتينيز تدريب البرتغال، في يناير من العام الماضي، وساعد المنتخب على أن يصبح أحد أوائل الفرق التي تأهلت لبطولة أمم أوروبا بسجل تصفيات مثالي (فاز 10 مرات في 10 مباريات).
وأضاف مورينيو: "الآن نحن في بطولة أوروبا، مع مدرب قام بعمل رائع وجيل عظيم من اللاعبين، أريد أن تسير الأمور على ما يرام، وهو الفوز".
وأضاف: "الفوز سيستمر وكذلك الذهاب إلى كأس العالم، وإذا كان لا بد من حدوث ذلك في يوم من الأيام سيحدث".
وأعاد مورينيو رغبته في العودة إلى العمل، حيث قال: "كل ما يحدث سيحدث، أعلم أن تاريخي له وزن ثقيل، وأعلم أنه حتى عندما أقوم بتدريب فرق ليست مستعدة للفوز فإن الناس يتوقعون مني دائمًا الفوز".
وختم المدرب البرتغالي: "في العامين الماضيين لعبت في نهائيين أوروبيين، وأريد أن ألعب أكثر".
وسبق أن درب مورينيو إنتر ميلان وروما في إيطاليا، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام في إنجلترا، وريال مدريد في إسبانيا، وبورتو البرتغالي، لكن لم يسبق له العمل على مستوى المنتخبات.