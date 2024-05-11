الماضي ليس نافذة للحاضر.. رسالة تحفيز للعين قبل مواجهة يوكوهاما

ساعات تفصل قارة آسيا عن الشوط الأول من نهائي دوري أبطال آسيا بين يوكوهاما إف مارينوس الياباني والعين الإماراتي في مباراة تنتظرها القارة بأجمعها وربما الكثير من خارجها أيضًا.

وستكون المواجهة هي الأولى من نوعها بين الفريقين، حيث لم يسبق لهما أن التقيا بشكل مباشر من قبل في أي منافسة، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نتعرف على بعض ملامح المواجهة من مواجهات سابقة أخرى.

حديثنا هنا عن مواجهات العين السابقة ضد الفرق اليابانية، والتي وصلت إلى ثلاث مباريات.

فوز عيناوي وحيد

طيلة سنوات مشاركات العين الآسيوية الطويلة لم يسبق للفريق الإماراتي أن خاض سوى ثلاث مواجهات فقط أمام الفرق اليابانية.

النادي العيناوي لعب أمام فريقين فقط على مدار السنوات والفارق الزمني بين اللعب بينهما تجاوز الـ 20 عامًا.

أول مواجهة على الإطلاق واحتكاك بين العين وأي فريق ياباني كان في عام 1999 في بطولة الأندية الآسيوية.

المواجهة أقيمت بتاريخ 28 أبريل في نصف النهائي وكانت ضد جوبيلو ايواتا الذي لم يضم وقتها أي لاعب في المنتخب الوطني الياباني.

وحقق ايواتا الفوز بركلات الترجيح بنتيجة ستة ركلات مقابل أربعة ووصل إلى المباراة النهائية.

وبعد 22 عامًا عاد العين لمواجهة فريق ياباني آخر لكن هذه المرة كان الخصم هو غرامبوس ناغويا.

المواجهة كانت في دور مجموعات نسخة 2011 من دوري أبطال آسيا وانتهى مباراة اليابان بفوز ناغويا بأربعة أهداف نظيفة.

في المقابل وخلال لقاء العودة حقق العين الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف وحيد وبسبب تألق فريق سيول في نفس المجموعة لم يصعد العين رغم جمعه لسبع نقاط.