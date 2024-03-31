استبعده من الكرة الذهبية.. ميسي يصدم محمد صلاح
رشّح الأرجنتيني ليونيل ميسي –اللاعب الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية- العديد من اللاعبين الذين يستطيعون التتويج على المدى البعيد، دون أن يذكر المصري محمد صلاح أو الإنجليزي جود بيلينغهام.
ليونيل ميسي يعد اللاعب الأكثر حصولًا على جائزة الكرة الذهبية، في تاريخ كرة القدم، برصيد 8 كرات.
وفي حواره مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال ميسي إنه قد تكون هناك منافسة "جميلة جدًا" في السنوات المقبلة مع لاعبين كثر.
وعند سؤاله عن اللاعب الذي سيكون دومًا من المرشحين أجاب على الفور، هناك فينيسيوس جونيور، وهالاند ومبابي والعديد من اللاعبين الشباب".
وأضاف: "أعتقد أيضًا أن لامين يامال نجم برشلونة، ورغم أنه لا يزال صغيرًا جدًا لكنه سيلعب دورًا بارزًا وسيقاتل من أجل الكرة الذهبية".
وتجاهل ميسي ذكر اسم المصري محمد صلاح المتوهج مع ليفربول الإنجليزي، وأيضًا جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، ولكنه أكد أن "هناك آخرين يتنافسون على الجائزة، وسيظهر لاعبون جدد لا نعرفهم".
واختتم: " أعتقد أنها ستكون حقبة جميلة جدًا للاستمتاع بها".
وسبق لميسي الفوز بالكرة الذهبية في سبع نسخ بأعوام: 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021.
ولا يقترب من رصيد ميسي على مدار تاريخ "الكرة الذهبية" سوى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي، والذي توج بها 5 مرات سابقة.