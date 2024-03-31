استبعده من الكرة الذهبية.. ميسي يصدم محمد صلاح

ليونيل ميسي يعد اللاعب الأكثر حصولًا على جائزة الكرة الذهبية، في تاريخ كرة القدم، برصيد 8 كرات.

وفي حواره مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال ميسي إنه قد تكون هناك منافسة "جميلة جدًا" في السنوات المقبلة مع لاعبين كثر.

وعند سؤاله عن اللاعب الذي سيكون دومًا من المرشحين أجاب على الفور، هناك فينيسيوس جونيور، وهالاند ومبابي والعديد من اللاعبين الشباب".

وأضاف: "أعتقد أيضًا أن لامين يامال نجم برشلونة، ورغم أنه لا يزال صغيرًا جدًا لكنه سيلعب دورًا بارزًا وسيقاتل من أجل الكرة الذهبية".

وتجاهل ميسي ذكر اسم المصري محمد صلاح المتوهج مع ليفربول الإنجليزي، وأيضًا جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، ولكنه أكد أن "هناك آخرين يتنافسون على الجائزة، وسيظهر لاعبون جدد لا نعرفهم".

واختتم: " أعتقد أنها ستكون حقبة جميلة جدًا للاستمتاع بها".