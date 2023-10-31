ميسي يتحدث عن المنافسة مع رونالدو بعد تخطيه في تتويجات الكرة الذهبية
تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن المنافسة بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد نجاح نجم إنتر ميامي في الفوز بجائزة "البالون دور" للمرة الثامنة في تاريخه.
وتوج النجم ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه ليحطم رقمه القياسي السابق بتحقيقها 7 مرات.
وأصبح ميسي هو أول لاعب في التاريخ يحقق الكرة الذهبية وهو يلعب لناد غير أوروبي.
وسبق لميسي الفوز بالكرة الذهبية في سبع نسخ بأعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021.
ولا يقترب من رصيد ميسي على مدار تاريخ "الكرة الذهبية" سوى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي، والذي توج بها 5 مرات سابقة.
وبسؤاله بعد التتويج وأنه الآن لديه 3 كرات ذهبية أكثر من كريستيانو رونالدو إذًا هل المنافسة انتهت؟ ليرد ميسي قائلًا: " كانت منافسة ملحمية بين قوسين. رياضيًا كانت جميلة جدًا وأعتقد أننا كنا نستفيد من بعضنا البعض لأن كلانا تنافسيّان للغاية وهو أيضاً يرغب دائمًا في الفوز على الكل وفي كل شيء".
وأضاف: "أعتقد أنها كانت فترة جميلة جدًّا بالنسبة لنا ولأولئك الذين يحبون كرة القدم بشكل عام. ما قمنا به طوال هذا الوقت يستحق التقدير للغاية لأنه كما يقال من السهل الوصول للقمة ولكن الصعب هو البقاء والثبات".
وتابع: "نحن بقينا في القمة لمدة عشرة أو خمسة عشر عامًا لست متأكدًا من الرقم وكان أمرًا صعبًا جدًّا، كان من الصعب جدًّا الاستمرار على هذا المستوى، وأعتقد أنه كان شيئًا رائعًا وذكرى جميلة للجميع الذين يستمتعون بكرة القدم".
مَن اللاعبون المتنافسون على الكرة الذهبية في السنوات المقبلة؟
وعن توقعاته لشكل المنافسة على جائزة البالون دور في الأعوام المقبلة قال ميسي: "قد يكون هناك تنافس جميل جدًّا في السنوات القادمة مع لاعبين مثل هالاند، مبابي وفينيسيوس والكثير من الشُبّان سيتنافسون على الكرة الذهبية".
وأضاف: "أعتقد أيضًا لامين يامال الذي ما زال شابًّا ويلعب الآن لبرشلونة يقوم بدور بارز، مع كونه لاعبًا مهمًّا، وبالتأكيد سيكون هناك آخرون يتنافسون عليها، وسيظهر لاعبون لا نعرفهم، لأن هناك دائمًا لاعبين جددًا وأعتقد أنها ستكون حقبة جميلة جدًّا للاستمتاع بها".