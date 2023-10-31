ميسي يتحدث عن المنافسة مع رونالدو بعد تخطيه في تتويجات الكرة الذهبية

وبسؤاله بعد التتويج وأنه الآن لديه 3 كرات ذهبية أكثر من كريستيانو رونالدو إذًا هل المنافسة انتهت؟ ليرد ميسي قائلًا: " كانت منافسة ملحمية بين قوسين. رياضيًا كانت جميلة جدًا وأعتقد أننا كنا نستفيد من بعضنا البعض لأن كلانا تنافسيّان للغاية وهو أيضاً يرغب دائمًا في الفوز على الكل وفي كل شيء".

وأضاف: "أعتقد أنها كانت فترة جميلة جدًّا بالنسبة لنا ولأولئك الذين يحبون كرة القدم بشكل عام. ما قمنا به طوال هذا الوقت يستحق التقدير للغاية لأنه كما يقال من السهل الوصول للقمة ولكن الصعب هو البقاء والثبات".

وتابع: "نحن بقينا في القمة لمدة عشرة أو خمسة عشر عامًا لست متأكدًا من الرقم وكان أمرًا صعبًا جدًّا، كان من الصعب جدًّا الاستمرار على هذا المستوى، وأعتقد أنه كان شيئًا رائعًا وذكرى جميلة للجميع الذين يستمتعون بكرة القدم".