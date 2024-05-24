تطور هام في انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي
كشفت صحيفة "تليغراف" البريطانية، عن تطور هام، في انتقال النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، إلى الدوري السعودي، ولكن ليس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وسبق أن رفض محمد صلاح بالفعل عرضاً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد.
ولكن صحيفة "تليغراف" البريطانية، نشرت تقريرًا قالت فيه إن كيفين دي بروين ومحمد صلاح سيكونان أهدافًا للدوري السعودي الموسم المقبل، إذا لم يتمكنوا من التعاقد معهما هذا الصيف.
وأوضحت: "خطة المسؤولين في الدوري السعودي، تعتمد على التعاقد مع الثنائي محمد صلاح وكيفن دي بروين مجانًا في عام 2025".
وتابعت الصحيفة: سينتهي عقد صلاح مع ليفربول في العام المقبل، وكذلك كيفين دي بروين، ويعمل مسؤولو الدوري السعودي على جلب الثنائي مجانًا".
واختتمت الصحيفة تقريرها، بأن أندية الدوري السعودي تسعى للتعاقد مع أبرز اللاعبين العالميين، قبل استضافة كأس العالم في عام 2034.
وكان البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الاسم الأكثر تداولاً في سوق الانتقالات الصيفية، في الموسم الجديد للدوري السعودي.
وفجر الإيطالي رودي غاليتي الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات مفاجأة مدوية، بعدما أكد عبر تصريحات لقناة العربية، أن نجم مانشستر سيتي أبدى ترحيباً بفكرة الرحيل للدوري السعودي في الموسم المقبل.
وأشار غاليتي إلى أن دي بروين تلقى بالفعل اتصالات من إدارة اتحاد جدة السعودي، في الفترة الأخيرة، من أجل معرفة إمكانية التعاقد معه في الموسم المقبل.
وحصل دي بروين أيضاً على اهتمام من جانب نادي القادسية العائد للدوري السعودي، لضمه في الموسم المقبل.
ويقدم اللاعب البلجيكي صاحب الـ32 عاماً مستويات مميزة مع مانشستر سيتي، بعد عودته من الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية الموسم.