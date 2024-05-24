تطور هام في انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

وسبق أن رفض محمد صلاح بالفعل عرضاً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد.

ولكن صحيفة "تليغراف" البريطانية، نشرت تقريرًا قالت فيه إن كيفين دي بروين ومحمد صلاح سيكونان أهدافًا للدوري السعودي الموسم المقبل، إذا لم يتمكنوا من التعاقد معهما هذا الصيف.

وأوضحت: "خطة المسؤولين في الدوري السعودي، تعتمد على التعاقد مع الثنائي محمد صلاح وكيفن دي بروين مجانًا في عام 2025".

وتابعت الصحيفة: سينتهي عقد صلاح مع ليفربول في العام المقبل، وكذلك كيفين دي بروين، ويعمل مسؤولو الدوري السعودي على جلب الثنائي مجانًا".

واختتمت الصحيفة تقريرها، بأن أندية الدوري السعودي تسعى للتعاقد مع أبرز اللاعبين العالميين، قبل استضافة كأس العالم في عام 2034.