أيمن حسين يخشى تكرار طرده بعد احتفاله بهدفه (فيديو)

التقطت عدسات القناة الناقلة لمباراة القوة الجوية والميناء في الدوري العراقي، لقطة طريفة لأيمن حسين، نجم القوة الجوية، بعدما خشي من أن ينال نفس مصير طرده كما حدث معه في بطولة كأس آسيا 2023، التي اختتمت أمس بتتويج المنتخب القطري على حساب الأردن.

وعزز القوة الجوية صدارته لترتيب الدوري العراقي، بعد فوزه الكبير على ضيفه فريق الميناء (4 - 2) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الشعب الدولي، ضمن الجولة 13 من المسابقة، مساء السبت.

وسجل أهداف القوة الجوية اللاعبان علي جاسم في الدقيقة 11 وأيمن حسين (ثلاثة أهداف) في الدقائق 38 و49 و95، بينما سجل هدفي الميناء اللاعبان سالم أحمد وكرار جعفر في الدقيقتين 28 و54.

وخلال احتفاله بهدفه الثالث، ذهب "حسين" أمام الكاميرا وأخذ يشير لشعار فريقه، ثم بدا مرتبكا ويبدو أن تذكر الطرد الذي ناله في بطولة كأس آسيا بسبب مبالغته في الاحتفال مع المنتخب العراقي في مواجهة الأردن، ليركض سريعا عائدا إلى الملعب منهيا احتفاله بالهدف، خشية الحصول على بطاقة صفراء ثانية ثم الطرد.