أيمن حسين يخشى تكرار طرده بعد احتفاله بهدفه (فيديو)
التقطت عدسات القناة الناقلة لمباراة القوة الجوية والميناء في الدوري العراقي، لقطة طريفة لأيمن حسين، نجم القوة الجوية، بعدما خشي من أن ينال نفس مصير طرده كما حدث معه في بطولة كأس آسيا 2023، التي اختتمت أمس بتتويج المنتخب القطري على حساب الأردن.
وعزز القوة الجوية صدارته لترتيب الدوري العراقي، بعد فوزه الكبير على ضيفه فريق الميناء (4 - 2) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الشعب الدولي، ضمن الجولة 13 من المسابقة، مساء السبت.
وسجل أهداف القوة الجوية اللاعبان علي جاسم في الدقيقة 11 وأيمن حسين (ثلاثة أهداف) في الدقائق 38 و49 و95، بينما سجل هدفي الميناء اللاعبان سالم أحمد وكرار جعفر في الدقيقتين 28 و54.
وخلال احتفاله بهدفه الثالث، ذهب "حسين" أمام الكاميرا وأخذ يشير لشعار فريقه، ثم بدا مرتبكا ويبدو أن تذكر الطرد الذي ناله في بطولة كأس آسيا بسبب مبالغته في الاحتفال مع المنتخب العراقي في مواجهة الأردن، ليركض سريعا عائدا إلى الملعب منهيا احتفاله بالهدف، خشية الحصول على بطاقة صفراء ثانية ثم الطرد.
وثار جدل كبير بشأن صحة طرد أيمن حسين بعدما حصل على الإنذار الثاني في الدقيقة 77 عقب الاحتفال لفترة طويلة أمام الأردن بالبطولة، بعدما سجل هدف التقدم 2-1.
وقال الاتحاد الآسيوي في بيان وقتها، إنه "بحسب قوانين اللعبة التي وضعها المجلس الدولي لكرة القدم، فإن قرار توجيه الإنذار الثاني للاعب العراق رقم 18 أيمن حسين، خلال الدقيقة 77 كان بالاستناد للمادة 12 (المخالفات وسوء السلوك - التصرف الانضباطي: تأخير استئناف اللعب)، حيث يتوجب على الحكم أن يقوم بتوجيه إنذار للاعب الذي يقوم بتأخير استئناف اللعب بشكل مفرط".
وأضاف البيان: "قام أيمن حسين بتأخير استئناف اللعب بشكل مفرِط عقب تسجيل الهدف في الدقيقة 75، وخلال احتفال اللاعب قام الحكم بتنبيه اللاعب بشكل حازم 3 مرات قبل أن يقوم في النهاية بتوجيه الإنذار الثاني له".
ورفع القوة الجوية رصيده إلى 33 نقطة في صدارة فرق دوري نجوم العراق، فيما توقف رصيد الميناء عند 15 نقطة في المركز 12.
وعاد حسين للدوري العراقي عبر القوة الجوية، ومنه انتقل لأم صلال والمرخية بالدوري القطري، والجزيرة الإماراتي والرجاء المغربي، قبل العودة للقوة الجوية مرة أخرى بالموسم الجاري.