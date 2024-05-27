بشرى لمدرج النمور.. علامات تؤكد نجاح الاتحاد السعودي في الموسم المقبل

لا يخفى على أحد أن نادي الاتحاد يمر بواحد من أسوأ المواسم الخاصة به، بالأخص أن النادي كان في الموسم الماضي بطلًا للدوري السعودي للمحترفين ولم يزدد إلا دعمًا في الموسم الجاري، لذلك تراجعه أثار الكثير من علامات الاستفهام.

موسم الاتحاد شبه انتهى ولا يوجد أي أمل في إصلاح أي شيء في مباراة واحدة من الدوري السعودي.

لكن الأمل لا يزال قائمًا من أجل إصلاحات أكثر قوة في الموسم الجديد قد تقود الفريق إلى عودة منتظرة إلى منصات التتويج.