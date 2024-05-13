نادي الاتحاد السعودي يخطط لمساعدة النصر أمام الهلال
كشفت تقارير إعلامية عن موعد اتجاه نادي الاتحاد السعودي لتقديم شكوى ضد البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال.
واحتفل مالكوم بفوز "الزعيم" على الاتحاد (2-1)، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بطريقة غير أخلاقية ضد جماهير "العميد".
والتقطت فيديوهات لمالكوم وهو يتوجه إلى جماهير الاتحاد من أجل استفزازهم عن طريق الإشارة بحركة غير لائقة.
وقال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، في تصريحات تلفزيونية: "حسب مصادرنا فإن إدارة الاتحاد جهزت ملفًّا كاملًا لشكوى لاعب الهلال مالكوم بعد القيام بحركة غير رياضية تجاه جماهير الاتحاد في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس الملك، وهناك رغبة في تقديم الشكوى قبل مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك".
وأضاف: "إدارة الاتحاد تتجه لتقديم الشكوى خلال اليومين المقبلين على أقصى حد، الإدارة القانونية حاليًّا تُجهز مسببات الشكوى، وبعد جمع كل التفاصيل سيتم تقديمها بشكل رسمي".
من جانبه، أبدى الناقد الرياضي ناصر الجديع، اندهاشه من موقف إدارة الاتحاد وتأخير الشكوى لِما قبل مباراة الهلال والنصر، قائلًا: "لا أفهم حقيقة سبب انتظار تقديم شكوى بعد أسبوع كامل، وإدارة الاتحاد ليس طرفًا في مباراة نهائي كأس الملك، فما الفائدة في تأجيل شكوى، الموضوع تحول لفوضى، ويجب النظر في لوائح لجان اتحاد الكرة السعودي، فيه بنود مضحكة، لماذا يُعطَى النادي مدة 30 يومًا لتقديم شكواه؟!.. المستفيد من إيقاف مالكوم حال حدوثه ليس الاتحاد".
وأضاف: "هنا نتحدث عن النزاهة وعدالة المنافسة، إنك كناد تتدخل في موضوع إيقاف لاعب قبل مباراة نهائية، وتختار التوقيت بنفسك، تأخير الشكوى يجعل مناقشة هذه الأطروحات أمرًا منطقيًّا".
لا شك بأن إيقاف مالكوم قبل مباراة النصر، سيكون عامل إضعاف لبطل الدوري السعودي وعنصر قوة لمنافسه.
ولم يتم تحديد موعد نهائي كأس الملك حتى الآن، وإن كانت تقارير ذكرت أنه سيقام في الـ31 من مايو الجاري على أرضية مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
ومن المقرر أن يلتقي الهلال والنصر في نهائي كأس الملك للمرة السادسة؛ إذ فاز الهلال سابقًا بـ3 ألقاب مقابل لقبين للنصر.