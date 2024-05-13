نادي الاتحاد السعودي يخطط لمساعدة النصر أمام الهلال

من جانبه، أبدى الناقد الرياضي ناصر الجديع، اندهاشه من موقف إدارة الاتحاد وتأخير الشكوى لِما قبل مباراة الهلال والنصر، قائلًا: "لا أفهم حقيقة سبب انتظار تقديم شكوى بعد أسبوع كامل، وإدارة الاتحاد ليس طرفًا في مباراة نهائي كأس الملك، فما الفائدة في تأجيل شكوى، الموضوع تحول لفوضى، ويجب النظر في لوائح لجان اتحاد الكرة السعودي، فيه بنود مضحكة، لماذا يُعطَى النادي مدة 30 يومًا لتقديم شكواه؟!.. المستفيد من إيقاف مالكوم حال حدوثه ليس الاتحاد".

وأضاف: "هنا نتحدث عن النزاهة وعدالة المنافسة، إنك كناد تتدخل في موضوع إيقاف لاعب قبل مباراة نهائية، وتختار التوقيت بنفسك، تأخير الشكوى يجعل مناقشة هذه الأطروحات أمرًا منطقيًّا".

لا شك بأن إيقاف مالكوم قبل مباراة النصر، سيكون عامل إضعاف لبطل الدوري السعودي وعنصر قوة لمنافسه.