أول مرشح رسمي لرئاسة نادي النصر السعودي

وانتهت علاقة مسلي آل معمر، بنادي النصر السعودي، بعد قبول الاستقالة التي تقدَّم بها من رئاسة شركة كرة القدم بالنادي.

وكان مسلي آل معمر تقدَّم باستقالته إثر التراجع الكبير في نتائج الفريق، خلال الفترة الأخيرة؛ إذ خسر النادي جميع بطولات الموسم، ولم يتبقَّ له سوى المنافسة على كأس الملك، رغم الصفقات الكبيرة التي أبرمها الصيف الماضي.

وكتب المهيدب في حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تغريدة أعلن من خلالها ترشحه الرسمي على مقعد رئيس نادي النصر.

وقال المهيدب: " غدًا بإذن الله سيتم تقديم الترشيح ويضم مجلس الإدارة رجال أعمال وإداريين بخبرات كبيرة.. متمنيًّا لنا التوفيق لما يخدم النصر وجمهوره العظيم".