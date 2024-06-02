أول مرشح رسمي لرئاسة نادي النصر السعودي
أعلن إبراهيم المهيدب، رسميًّا ترشحه لرئاسة نادي النصر السعودي، في الانتخابات المقبلة، خلفًا لمسلي آل معمر.
وانتهت علاقة مسلي آل معمر، بنادي النصر السعودي، بعد قبول الاستقالة التي تقدَّم بها من رئاسة شركة كرة القدم بالنادي.
وكان مسلي آل معمر تقدَّم باستقالته إثر التراجع الكبير في نتائج الفريق، خلال الفترة الأخيرة؛ إذ خسر النادي جميع بطولات الموسم، ولم يتبقَّ له سوى المنافسة على كأس الملك، رغم الصفقات الكبيرة التي أبرمها الصيف الماضي.
وكتب المهيدب في حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تغريدة أعلن من خلالها ترشحه الرسمي على مقعد رئيس نادي النصر.
وقال المهيدب: " غدًا بإذن الله سيتم تقديم الترشيح ويضم مجلس الإدارة رجال أعمال وإداريين بخبرات كبيرة.. متمنيًّا لنا التوفيق لما يخدم النصر وجمهوره العظيم".
يذكر أن فضائية "SSC"، قد قالت في وقت سابق إن بعض رجال النصر المؤثرين، اجتمعوا مع مجلس إدارة شركة النادي، في وقت سابق، وقاموا بترشيح إبراهيم المهيدب لرئاسة النادي.
كما حصل المهيدب على وعود من أعضاء شرف ورجال النادي بالدعم الكامل، خاصة أنه مقرّب من سعود آل سويلم رئيس النادي الأسبق.