أسوأ 5 لاعبين في النصر السعودي هذا الموسم

سامي النجعي

لاعب خط الوسط الذي بدأ في التحسن في الآونة الأخيرة، لم يكن تحسنه كافيًا أمام الهلال ولا الاتحاد، إذ كانت المباراة أمام الأخير تحصيل حاصل، وضد الزعيم خسر النصر بركلات الترجيح.

بعيدًا عن آخر مواجهتين كان النجعي واحدًا من أكثر نجوم النصر تقديمًا للمباريات المتوسطة والأقل من المتوسطة هذا الموسم، من إجمالي 20 مباراة لعبها لاعب خط الوسط في الدوري، ولا يمكن للجماهير أن تتذكر له مباراة أفضل من تلك التي قدمها ضد الأخدود مثلًا في نوفمبر من العام الماضي عندما سجل هدفًا.

وفي صفوف النصر، تقديم تلك المستويات لا يكفي فأنت في النهاية تقاتل فريقًا اسمه الهلال، (بعبع) يحقق الفوز على أي فريق.