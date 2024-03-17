آخر تطورات إصابة هاري كين

تحدث هاري كين، نجم بايرن ميونخ، عن الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد دارمشتات ببطولة الدوري الألماني.

وسجل هاري كين هدفه 31 في رقم قياسي بدوري الدرجة الأولى الألماني، وأضاف جمال موسيالا ثنائية في فوز ساحق 5-2 لحامل اللقب على دارمشتاد، اليوم السبت.

وهز كين الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليجعل النتيجة 2-1 ويرفع رصيده من الأهداف إلى 31 في أكبر حصيلة تهديفية لأي لاعب في موسمه الأول بالدوري الألماني، قبل أن يضيف موسيالا هدفه الثاني في المباراة.