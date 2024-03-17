آخر تطورات إصابة هاري كين
تحدث هاري كين، نجم بايرن ميونخ، عن الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد دارمشتات ببطولة الدوري الألماني.
وسجل هاري كين هدفه 31 في رقم قياسي بدوري الدرجة الأولى الألماني، وأضاف جمال موسيالا ثنائية في فوز ساحق 5-2 لحامل اللقب على دارمشتاد، اليوم السبت.
وهز كين الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول ليجعل النتيجة 2-1 ويرفع رصيده من الأهداف إلى 31 في أكبر حصيلة تهديفية لأي لاعب في موسمه الأول بالدوري الألماني، قبل أن يضيف موسيالا هدفه الثاني في المباراة.
كما أنه أفضل سجل تهديفي في الدوري لكين قائد إنجلترا الذي كلف بايرن 100 مليون يورو، في أغلى صفقة في المسابقة.
لكنه خرج من الملعب مصابا في الدقيقة 81 بعدما اصطدم بالقائم وتداخلت قدمه في الشباك من الخارج وتعرض لالتواء في الكاحل.
وظهر هاري كين، بعد المباراة، في النفق المؤدي إلى غرف الملابس حيث سُئل عن إصابته، ليرد بشكل مقتضب: "مؤلم بعض الشيء".
في حين قال المدير الرياضي للنادي، فرويند، عن إصابة كين في تصريحات نشرها الصحفي باتريك ستراسير: "نأمل ألا يكون الأمر بهذا السوء، كان خروجه مجرد إجراء احترازي".
وأضاف: "هاري أصيب بالتواء في كاحله وكان لا بد من تبريد المنطقة المُصابة، لن يجازف مع المنتخب الوطني".
وتلعب إنجلترا أمام البرازيل في 23 من الشهر الجاري قبل ثلاثة أيام من مواجهة بلجيكا استعدادا لبطولة أوروبا 2024 التي تقام في ألمانيا.
وقال توماس توخيل مدرب بايرن: "كين تعثر وسقط في الشباك والتوى كاحله. يضع الثلج عليه الآن. ليس هناك تشخيص بعد. يجب علينا الانتظار لنرى وآمل ألا يكون الأمر خطيرا".
وأضاف توخيل: "إجمالا نحن سعداء بالفوز المستحق. واصلنا صناعة الفرص وكنا نستحق الأهداف التي سجلناها".
وبهذا الفوز يرتفع رصيد بايرن إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف باير ليفركوزن الذي يحل ضيفا على فرايبورغ، غدا الأحد.