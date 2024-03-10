هل تحطمت أسنان نجم بايرن ميونخ؟ (صورة)

نتيجة ثقيلة

كان هاري كين قد سجل ثلاثية في فوز ساحق لبايرن ميونخ 8-1 على ماينز أمس السبت، ليحقق رقما قياسيا جديدا في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ليقلص حامل اللقب الفارق مع باير ليفركوزن المتصدر إلى سبع نقاط.

وأصبح كين، المنضم لبايرن مطلع الموسم مقابل 100 مليون يورو من توتنهام هوتسبير، أول لاعب يسجل هدفين على الأقل في ثماني مباريات مختلفة في أول موسم له في الدوري الألماني.

كما عادل رقم أوفه زيلر القياسي لأكبر عدد من الأهداف في أول موسم له في الدوري الألماني مسجلا 30 هدفا حتى الآن.