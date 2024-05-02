رد صادم من الهلال على شكوى الاتحاد السعودي ضد مالكوم (فيديو)

وعقب تسجيل سعود عبد الحميد الهدف الثاني الحاسم للهلال، توجه وزملاؤه للاحتفال قبل أن يلقي عليهم عددٌ من مشجعي الاتحاد المقذوفات، لكن البرازيلي مالكوم رد على ذلك بحركة غير لائقة مثل تلك التي قام بها البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه النصر أمام الشباب، في فبراير الماضي.

ويستند الاتحاد إلى أن تصرف مالكوم غير الأخلاقي يشبه ذلك الذي ارتكبه كريستيانو رونالدو ضد جماهير الشباب في مباراة سابقة بالدوري السعودي؛ ما أدى إلى إيقاف اللاعب البرتغالي عن المشاركة في مباراة محلية واحدة مع النصر.