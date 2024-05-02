رد صادم من الهلال على شكوى الاتحاد السعودي ضد مالكوم (فيديو)
رد نادي الهلال السعودي على مطالبات نظيره نادي الاتحاد بإيقاف مالكوم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على خلفية أحداث مباراة نصف نهائي كأس الملك.
وقدم نادي الاتحاد السعودي شكوى ضد مالكوم بعد قيامه بحركة يراها مسؤولوه "غير أخلاقية".
وفجّر المهاجم البرازيلي للهلال السعودي مالكوم دي أوليفيرا عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة، بعد أن توجه بحركة غير لائقة تجاه جماهير نادي الاتحاد، عند احتفاله وزملائه بالهدف الثاني في شباك حارس الاتحاد عبدالله المعيوف، في مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وعقب تسجيل سعود عبد الحميد الهدف الثاني الحاسم للهلال، توجه وزملاؤه للاحتفال قبل أن يلقي عليهم عددٌ من مشجعي الاتحاد المقذوفات، لكن البرازيلي مالكوم رد على ذلك بحركة غير لائقة مثل تلك التي قام بها البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه النصر أمام الشباب، في فبراير الماضي.
ويستند الاتحاد إلى أن تصرف مالكوم غير الأخلاقي يشبه ذلك الذي ارتكبه كريستيانو رونالدو ضد جماهير الشباب في مباراة سابقة بالدوري السعودي؛ ما أدى إلى إيقاف اللاعب البرتغالي عن المشاركة في مباراة محلية واحدة مع النصر.
وحسب الإعلامي وليد الفراج، فإن إدارة الهلال ترى أن تصرف اللاعب جاء بعد أن تعرَّض لاستفزازت من جماهير نادي الاتحاد أثناء الاحتفال بالهدف.
وتعرَّض لاعبو الاتحاد للقذف بعبوات المياة أثناء الاحتفال بهدف سعود عبد الحميد.
وفي حال نظرت لجنة الانضباط في شكوى نادي الاتحاد السعودي ضد مالكوم وتم إيقاف اللاعب، سوف تكون تلك العقوبة في أول مباراة محلية مباشرة، ولن ترحّل إلى نهائي كأس الملك أمام النصر.