مثل رونالدو.. إشارة "غير لائقة" من مالكوم لجماهير الاتحاد (فيديو)
فجر المهاجم البرازيلي للهلال السعودي مالكوم دي أوليفيرا عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة بعد أن توجه بحركة غير لائقة تجاه جماهير نادي الاتحاد وذلك عند احتفاله وزملائه بالهدف الثاني في شباك حارس الاتحاد عبد الله المعيوف في مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وعقب تسجيل سعود عبد الحميد الهدف الثاني الحاسم للهلال توجه وزملاؤه للاحتفال قبل أن يلقي عليهم عدد من مشجعي الاتحاد المقذوفات، لكن البرازيلي مالكوم رد على ذلك بحركة غير لائقة مثل تلك التي قام بها البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه النصر أمام الشباب في فبراير الماضي.
وانهالت ردود الأفعال المنددة بسلوك المهاجم البرازيلي الذي أثار موجة غضب عارمة فيما طالب كثيرون بأن تسلط عليه العقوبة ذاتها التي تم تسليطها على كريستيانو رونالدو عقب مباراة النصر والشباب.
ويشار إلى أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي أوقفت رونالدو مباراة واحدة مع تغريمه بمبلغ 30 ألف ريال سعودي (8 آلاف دولار) عقب تلك الحادثة
وساهم مالكوم في فوز الهلال على النصر (2 ـ 1) في نصف نهائي كأس الملك ليتأهل إلى النهائي في انتظار التعرف على منافسه القادم بعد مواجهة النصر وضيفه الخليج الأربعاء.