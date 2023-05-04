أس: مودريتش يقترب من المشاركة في نهائي كأس ملك إسبانيا

وسيتم إجراء عدة فحوصات لمودريتش، غدا الجمعة، وبعدها سيقابل الأطباء وأنشيلوتي لاتخاذ قرار نهائي بشأن مشاركته.

ويريد مودريتش السفر إلى إشبيلية حيث يقام نهائي كأس ملك إسبانيا، لكن سيتم منحه الضوء الأخضر للمشاركة في المباراة إذا لم يكن هناك خطر بتعرضه لانتكاسة.

التشكيلة المتوقعة

وحال جاهزية مودريتش للمشاركة أمام أوساسونا توقعت صحيفة "أس" أن يعتمد أنشيلوتي على اللاعب الكرواتي مع توني كروس وفيدي فالفيردي في خط الوسط.

على أن يتكون الثلاثي الهجومي من كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور ورودريغو.